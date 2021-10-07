Цель создателей ленты не только погрузить зрителей в атмосферу лет, когда произошло становление любимца миллионов украинцев, но и в очередной раз подчеркнуть актуальность и значимость творчества музыканта. Так, одним из сюрпризов, который имеет целью объединить поклонников творчества Кузьмы – использование в фильме целого ряда каверов его самых известных треков от звездных артистов, что является беспрецедентным явлением для отечественной киноиндустрии. Об этом Кино 24 сообщили пресс-службе фильма.

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Зрители увидят много трендовых атрибутов тех самых отрывных 1990-х – сплошной деним, разноцветные бомберы, рубашки в клетку, длинные плащи, стильные очки и красные колготки.

О чем рассказывает фильм

"Я, "Побєда" і Берлін" – история обычного парня, начинающего музыканта Кузьмы. За три дня до запланированного концерта он отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Говорят, там есть коллекционер, готовый обменять желтую бестию на шестисотый "Мерс". Кузьма обещает своей девушке Барбаре вернуться домой на новой тачке, а ребятам из группы – успеть на выступление.

Уже с первых минут путешествия все, конечно, идет не по плану. Однако точно известно одно: приключение поможет героям обрести истинное предназначение.

"Я, "Побєда" і Берлін" 2022: смотрите трейлер

"Этот проект для Star Media особенный – в него вложено много души и любви, кроме производственных ресурсов. Для нас особенно важно то, что это объединение сил и создателей технологии, и поддержки государства в лице Госкино, и представителей крупного социально-ответственного украинского бизнеса, в частности инновационной компании Golden Tile Ceramic Group" – Ольга Пантелеймонова, генеральный директор Star Media.



Иван Блиндар в роли Кузьмы / Фото пресс-службы фильма

"Мы счастливы работать с невероятным фильмом "Я, "Побєда" і Берлін", который рассказывает историю известного украинского артиста. Над выпуском ленты мы совместно работаем с замечательными партнерами, поэтому уверены, что фильм будет иметь широкий национальный прокат, и его смогут посмотреть зрители во всех городах Украины", – Робин Грбич, акционер компании "Киномания".



Иван Блиндар в роли Кузьмы и Мария Стопник в роли Барбары / Фото пресс-службы фильма

Лидеры украинской медиаиндустрии и бизнеса объединили усилия, чтобы предоставить возможность широкому кругу зрителей увидеть качественное кино. Запланирована масштабная промо кампания, которая будет греметь во всех уголках Украины с целью привести в кинотеатры тысячи украинцев.

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"Мы стремимся, чтобы действительно важные и по-настоящему искренние истории могли достучаться до сердец миллионов украинцев. Именно поэтому команда ленты работает над удивительной промо кампанией "Я, "Побєда" і Берлін" с верой о том, что она зазвучит так же громко и ярко, как и творчество культового Андрея Кузьменко", – Надежда Коротушка, руководитель компании FILM.UA Distribution.

Фирменный юмор, яркая атмосфера 90-х и безумные приключения ждут зрителей в кинотеатрах!