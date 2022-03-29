Я предположить не мог, насколько это мощный человек, – Станислав Боклан о Зеленском

Украинский актер театра и кино Станислав Боклан, много лет работавший с Владимиром Зеленским в киноиндустрии, рассказал, что ошеломлен его личностью. По его словам, действующий Президент Украины – очень сильный лидер.

Станислав Боклан в интервью телеканалу "Украина 24" поделился своим мнением о президенте. В конце разговора он тоже дал ему совет. Какую – читайте ниже.

К теме Хр*н ему в зад, а не Украина на коленях, – актер "Папика" Стас Боклан передал месседж Путину

Станислав Боклан назвал Зеленского сильным лидером

По словам актера, он и предположить не мог, насколько Зеленский – сильный человек и сильный лидер. Кроме того, Боклан упомянул за совместную с ним работу.

Когда мы работали вместе, я знал, что это талантливый человек, очень умный, перспективно вдумчивый. Потом наши пути разошлись, он пошел в политику, я к ней никакого отношения не имею. И, конечно, на сегодняшний день я этой личностью ошеломлен,

– сказал Боклан.

Актер дополнил, что Зеленским восхищается не только он, но и весь мир: "Какой это человек воли, силы, честности. Мне не хочется говорить комплименты, но я хочу сказать, что был поражен. И каждый день это усиливается".

В конце разговора Боклан дал совет Зеленскому. Он отметил, что его не подведут военные, что все борющиеся за Украину гордятся президентом.

Самое главное – пусть он делает так, как считает нужным,

– Боклан дал совет Зеленскому.

Станислав Боклан о Зеленском: смотрите видео интервью

К теме – Обращение Зеленского к миру по поводу войны в Украине: смотрите видео