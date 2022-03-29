Станіслав Боклан в інтерв’ю телеканалу "Україна 24" поділився своїми думками щодо президента. Наприкінці розмови він також дав йому пораду. Яку – читайте нижче.

До теми Хр*н йому в зад, а не Україна на колінах, – актор "Папіка" Стас Боклан передав меседж Путіну

Станіслав Боклан назвав Зеленського сильним лідером

За словами актора, він і припустити не міг, наскільки Зеленський – потужна людина і сильний лідер. Крім цього, Боклан згадав за спільну з ним роботу.

Коли ми працювали разом, я знав, що це талановита людина, дуже розумна, перспективно вдумлива. Потім наші шляхи розійшлися, він пішов в політику, я до неї жодного стосунку не маю. І, звичайно, на сьогодні я цією особистістю приголомшений,

– сказав Боклан.

Актор доповнив, що Зеленським захоплюється не тільки він, а й увесь світ: "Яка це людина волі, сили, чесності. Мені не хочеться говорити компліменти, але я хочу сказати, що був вражений. І щодня це посилюється".

Наприкінці розмови Боклан дав пораду Зеленському. Він зазначив, що його не підведуть військові, що всі, хто бореться за Україну, пишаються президентом.

Найголовніше – нехай він робить так, як вважає за потрібне,

– Боклан дав пораду Зеленському.

Станіслав Боклан про Зеленського: дивіться відео інтерв’ю

До теми – Звернення Зеленського до світу щодо війни в Україні: дивіться відео