Найдите время между ядеркой и оргией, – почему украинцы советуют "Я работаю на кладбище"

Черная комедия по мотивам книги Павла Белянского "Я работаю на кладбище" два года ждала, чтобы увидеть свет, и, наконец, 15 сентября состоялась ее премьера. Редакция Кино 24 собрала киновпечатления от украинцев, обещающих неповторимую атмосферу во время просмотра фильма в кино.

Зрители отметили его уникальность и назвали лучшим украинским фильмом всех времен. Для многих драмеди "Я работаю на кладбище" стал первой лентой, которую они посетили в кинотеатрах после полномасштабного вторжения.

Читайте также Сериалы октября 2022 года, которые не захочется поставить на паузу

"Я работаю на кладбище" – сюжет и трейлер

По сюжету главный герой фильма Саша занимается установкой памятников на кладбище. Кроме заказчиков и могил его окружает цинизм, ирония и криминальные столкновения. А еще – собственная психологическая травма. Однако, что бы в жизни ни происходило, в ней всегда найдется место для надежды.

Кстати, 2 октября в 15:00 в кинотеатре "Старт" состоится спецпоказ ленты.

"Я работаю на кладбище": смотрите трейлер онлайн

"Я работаю на кладбище" – впечатление зрителей

Отзыв 1 – "О людях, их жизненных травмах и эмоциях"

"Из увиденного недавно — #СнайперБелыйВорон, #ЯРаботаюНа Кладбище. Фильмы мощные и содержательные, до сих пор чувствую вкус от просмотра. Ленты жанрово разные, однако максимально актуальны. Одна — о продолжающейся войне, другая — о людях, их жизненных травмах и эмоциях. Но обе уместны, исполнены смыслов, я бы даже назвала их жизнеутверждающими.

Зрительно фильмы тоже выглядят классно. Уже не в первый раз констатирую, что наши кинопроизводители научились снимать привлекательную картинку!".

Кадр из фильма / Фото из фейсбука FILM.UA Group

Отзыв 2 – "Это кино с феноменальным эмоциональным фоном"

"Это кино с феноменальным эмоциональным фоном. Авторы проекта не боятся идти на смелые решения и бить в самые уязвимые места. Они заиграют с темой смерти, потери близкого человека и апатии на фоне этого. Цель таких фильмов - сделать зрителю немного больно, но оставить со светлыми мыслями после просмотра Это жизнеутверждающее кино о смерти, которое не стесняется показать настоящую жизнь: со своим началом и неизбежным финалом.

Нетипичным способом и с помощью юмора лента учит отпускать, прощать, ценить, любить и жить дальше на все трудности. Также приятным бонусом в фильме есть саундтрек".

Кадр из фильма / Фото из фейсбука FILM.UA Group

И еще Подойдут даже на Щекавице: лучшие эротические фильмы для страстного вечера 18+

Отзыв 3 – "Вроде бы ты сходил к психологу"

"Если вы еще не видели Я работаю на кладбище / I Work At The Cemetery, то найдите время в своем расписании между ядеркой и оргией. Потому что это реально must see".

Учитывая и так обостренное состояние из-за полномасштабного вторжения России, тебе во время просмотра фильма как пеплом посыпали на раны – жжет, болит, хочется плакать и кричать. Но фильм и лечит. Напоминает о жизни здесь и сейчас, о родных, об умении прощать, о приоритетах.

Как будто ты сходил к психологу и "докопался" до самого болезненного момента в жизни и наконец нашел ответы, что и почему тебе так долго болело".

Кадр из фильма / Фото из фейсбука FILM.UA Group

Отзыв 4 – "История о принятии смерти"

"Довольно качественно сделанная лента, понравилось даже больше, чем я ожидала. От хорошего сценария и портретов второстепенных персонажей до безделушек декора (табличка Keep Digging) — все на своем месте. История о смерти, жизни и полужизни, когда ты не живешь, а существуешь. История о принятии смерти.

Один момент вы смеетесь до слез, следующего вытираете слезы от умиления. Непременно советую сходить, если у вас есть такая возможность".

Кадр из фильма / Фото из фейсбука FILM.UA Group

Отзыв 5 - "Лучший украинский фильм из всех, что я видела до сих пор"

"Вот, что я вам скажу: "Я работаю на кладбище" / I Work At The Cemetery – лучший украинский фильм из всех, что я видела до сих пор.

Операторская работа, цвет, картинка, атмосфера мощные (хотя это сильная сторона многих наших лент, поэтому я не то, что бы удивлена). Сценарий – не натянут. Нет ощущения "да все и так ясно". Конечно, понимаешь, к чему история идет, но в ее водоворот затягивают, оставляют недосказанности, эмоциональную и сюжетную интригу в важных деталях. Смотреть не скучно.

Три раза плакала и совершенно искренне. Уверена, что в зале не только я была такой. Много думала спустя. Словом, посмотрите ленту. Стоит".

Кадр из фильма / Фото из фейсбука FILM.UA Group

Интересно Как это – снимать фильм в только что уволенных Буче и Ирпене: интервью с Кляцким

Отзыв 6 – "Режиссер Тараненко мощно дебютировал! (...) без соплей и розовых слонов"

"Я работаю на кладбище" является удивительно гармоничной кинематографической смесью разных жанров и смыслов, которые в других условиях, идеях и под другим авторством возможно и не сработали. Режиссер Тараненко мощно дебютировал! Это более чистой воды артмейнстрим, который безальтернативно должен быть интересным киноведам, киноэстетам, артхаусникам, фестивальникам, хипстерам, творческой интеллигенции, книголюбам, искателям нового и тому подобное. Ну и просто людям, которые ценят, прежде всего, качественный контент, а не тот, о котором все говорят.

Из-за специфической тематики, названия, черного юмора и мата "ЯПНЦ" не является первоочередным выбором так называемого "массового зрителя", да и вторым по приоритетности он не всегда будет для них. И это не страшно, это обычное распределение зрительских вкусов, которые, мне очень верится, из-за войны и идейно-мотивационных факторов таки размываются. Потому что украинское. Потому что свое. Потому что качественное. Ибо без соплей и розовых слонов. Ибо, возможно, это одно из лучших, что дарил наш кинематограф за последние годы. Потому что это, по моему глубокому убеждению, самое глубокое и просто лучшее драмеди".

Творческая команда фильма "Я работаю на кладбище": смотрите презентацию

Кроме "Я работаю на кладбище", что посмотреть в кино – список