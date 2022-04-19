"Я все ему оставил, вообще все!": Микки Рурк завещал имущество своему ассистенту из Николаева
Американский актер и сценарист Микки Рурк, еще 8 лет назад поддерживавший Путина, сегодня солидарен с Украиной. На днях он заявил, что все свое имущество завещал своему помощнику Дмитрию, родом из Николаева.
Рурк подчеркнул, что Дмитрий – самый важный человек в его жизни. Ранее они вместе записали видеообращение к украинцам. Актер подчеркнул, что молится за нас и выразил поддержку, сообщает 24 канал.
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Микки Рурк завещал свое имущество своему ассистенту из Николаева
Я даже свой адрес запомнить не могу. Без Димы я вообще пропаду. Я все ему оставил, вообще все! Мы с ним говорили о том, что в гроб меня положат с песиками. А когда умрет он, то рядом будет держать меня и собачек. Я не боюсь смерти, боюсь самого процесса,
– сказал артист.
Кроме того, Рурк дополнил, что сейчас миллионы украинцев теряют людей из-за войны, которую начала Россия.
Об этом Рурк заявил в интервью Ксении Собчак: смотрите видео
Что Ксения Собчак говорит о войне в Украине
После того как Россия вторглась в Украину 24 февраля, Ксения Собчак призналась, что не верила в это до последнего. Она якобы против войны и смертей мирных людей, но путинскую агрессию в России, как и требует Кремль, называет "специальной операцией", а Зеленскому советует пойти на уступки.
"Мы, россияне, еще много лет будем расхлебывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в худшие сценарии. Хотя всегда была оптимисткой… Владимир и Владимир! Уступите друг другу, пожалуйста! Ради ваших детей! И ради наших", – писала Ксения Собчак в инстаграме.