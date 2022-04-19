Рурк наголосив, що Дмитро – найважливіша людина в його житті. Раніше вони разом записали відеозвернення до українців. Актор наголосив, що молиться за нас та висловив підтримку, повідомляє 24 канал.

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Міккі Рурк заповів своє майно своєму асистенту з Миколаєва

Я навіть власну адресу запам'ятати не можу. Без Діми я взагалі пропаду. Я все йому лишив, взагалі все! Ми з ним говорили про те, що в труну мене покладуть із песиками. А коли помре він, то поруч триматиме мене й песиків. Я не боюся смерті, боюся самого процесу,

– сказав артист.

Крім цього, Рурк доповнив, що зараз мільйони українців втрачають людей через війну, яку розпочала Росія.

Про це Рурк заявив в інтерв’ю Ксенії Собчак: дивіться відео

Що Ксенія Собчак каже про війну в Україні

Після того, як Росія вторглася в Україну 24 лютого, Ксенія Собчак зізналась, що не вірила в це до останнього. Вона нібито проти проти війни та смертей мирних людей, але путінську агресію в Росії, як і вимагає Кремль, називає "спеціальною операцією", а Зеленському радить піти на поступки.

"Ми, росіяни, ще багато років будемо розхльобувати наслідки сьогодення. Тепер я віритиму тільки в найгірші сценарії. Хоча завжди була оптимісткою… Володимир і Володимир! Поступіться одне одному, будь ласка! Заради ваших дітей! І заради наших", – писала Ксенія Собчак в інстаграмі.