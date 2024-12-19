Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспільне. Среди тех, кто пришел отдать последнюю дань, были его родные, друзья, коллеги и собратья по службе.

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В Днепре прощаются с Яковом Ткаченко: актер "Довбуша" погиб на фронте

Яков Ткаченко был среди тех, кто стал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Как актер, он оставил глубокий след в кинематографии, однако, после начала большой войны, не колеблясь, присоединился к территориальной обороне, чтобы защищать родную землю.

После тяжелого ранения Яков демобилизовался, но, восстановившись, снова вернулся на фронт, где продолжил борьбу за независимость Украины. Его отвага и решительность стали примером мужества для многих.

Яков Ткаченко стал популярным благодаря своей роли в фильме "Довбуш", который изображает борьбу опрышков против польской шляхты. Однако его настоящим призванием стали не только роль на экране, но и служба на фронте, где он стал героем не только в образах, но и в реальной жизни.

О потере Якова стало известно 14 декабря, и эта новость поразила всех, кто знал его как талантливого артиста и мужественного воина.

Прощание с актером стало важным моментом для его родных, друзей и коллег, а также для всей Украины, которая потеряла еще одного героя в этой нелегкой борьбе. Смерть Якова Ткаченко – это большая боль для украинской культуры и всего народа, который удерживает борьбу за свободу и независимость.

Его вклад в кино и на фронте навсегда останется в памяти, как символ безграничной преданности своей стране и народу.