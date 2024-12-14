Яков Ткаченко защищал Украину на фронте с первых дней полномасштабного вторжения. По семейным обстоятельствам он демобилизовался, но впоследствии снова вернулся на войну. О его потере стало известно 14 декабря, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук режиссера Олеся Санина.

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На щите. Два дня назад говорили. Один из самых талантливых украинских актеров. Настоящий рыцарь. Настоящий друг. Глубокие соболезнования родным и близким Якова. Вечная слава герою,

– написал Олесь Санин.



Яков Ткаченко / Фото из фейсбука Аллы Самойленко

Чем известен Яков Ткаченко

Яков Ткаченко родился в Днепре. Он дебютировал в кино в 2003 году, его карьера была на пике популярности в 2016. Через два года актера номинировали на украинскую кинопремию "Золотой юла" за роль Славика в фильме "Припутни".

С первых дней полномасштабного вторжения Яков Ткаченко вступил в тероборону и участвовал в боях в Донецкой области. Он дважды получал ранения, но каждый раз возвращался в строй.

В 2023 году Яков Ткаченко демобилизовался по семейным обстоятельствам и вернулся к актерской карьере. Однако уже в следующем году звезда вернулся на войну и вступил в Третью отдельную штурмовую бригаду.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память!

Фильмография Якова Ткаченко