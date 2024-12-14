Яків Ткаченко захищав Україну на фронті з перших днів повномасштабного вторгнення. Після поранення він демобілізувався, але згодом знову повернувся на війну. Про його втрату стало відомо 14 грудня, пише 24 Канал з посиланням на фейсбук режисера Олеся Саніна.

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На щиті. Два дні тому говорили. Один з найталановитіших українських акторів. Справжній лицар. Справжній друг. Глибокі співчуття рідним і близьким Якова. Вічна слава герою,

– написав Олесь Санін.



Яків Ткаченко / Фото з фейсбуку Алли Самойленко