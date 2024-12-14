Талантливый актер и настоящий рыцарь: на фронте погиб звезда "Довбуша" Яков Ткаченко

Известный украинский актер театра и кино Яков Ткаченко погиб на войне. Его знают по ролям в фильме "Довбуш", "Красный", "Цена правды".

Яков Ткаченко защищал Украину на фронте с первых дней полномасштабного вторжения. По семейным обстоятельствам он демобилизовался, но впоследствии снова вернулся на войну. О его потере стало известно 14 декабря, пишет 24 Канал со ссылкой на фейсбук режиссера Олеся Санина.

Важно В боях в Донецкой области погиб защитник из Запорожской области Виктор Кравченко

На щите. Два дня назад говорили. Один из самых талантливых украинских актеров. Настоящий рыцарь. Настоящий друг. Глубокие соболезнования родным и близким Якова. Вечная слава герою,

– написал Олесь Санин.



Яков Ткаченко / Фото из фейсбука Аллы Самойленко

На потерю отреагировали звездные коллеги, актеры и многие другие.

Актриса Ирма Витовская-Ванца : "Яков Ткаченко на щите... Лети, дорогой и сердечный. Слава Герою".

: "Яков Ткаченко на щите... Лети, дорогой и сердечный. Слава Герою". Кастинг-директор Алла Самойленко : "Такой кинематографический, такой талантливый. Сокровище. Человек-золото. Моя большая-пребольшая актерская любовь и гордость. На щите. Пустошь".

: "Такой кинематографический, такой талантливый. Сокровище. Человек-золото. Моя большая-пребольшая актерская любовь и гордость. На щите. Пустошь". Актер Евгений Черников: "Неординарный и яркий. Знал Якова с 2016 года, видел его становление как искреннего патриота нашей страны! Яков создал много ярких образов в нашем кино и навсегда останется в наших сердцах и памяти. Быть воином – жить вечно".

Чем известен Яков Ткаченко

Яков Ткаченко родился в Днепре. Он дебютировал в кино в 2003 году, его карьера была на пике популярности в 2016. Через два года актера номинировали на украинскую кинопремию "Золотой юла" за роль Славика в фильме "Припутни".

С первых дней полномасштабного вторжения Яков Ткаченко вступил в тероборону и участвовал в боях в Донецкой области. Он дважды получал ранения, но каждый раз возвращался в строй.

В 2023 году Яков Ткаченко демобилизовался по семейным обстоятельствам и вернулся к актерской карьере. Однако уже в следующем году звезда вернулся на войну и вступил в Третью отдельную штурмовую бригаду.

Редакция 24 Канала также выражает искренние соболезнования родным и близким Героя. Вечная память!

Фильмография Якова Ткаченко