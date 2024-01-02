Дорожный инцидент: известного актера сериала "Район Беверли-Хиллз" избила группа байкеров в пробке

Банда байкеров напала на американского актера Яна Зиринга в Лос-Анджелесе в канун Нового года. Он ехал в автомобиле вместе со своей дочерью по Голливудскому бульвару, где они оказались в пробке.

Узнайте в материале, что стало причиной стычки, как отреагировал Зиринг и как прокомментировал этот инцидент актер.

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Яна Зиринга отбивали байкеры: что произошло

Видео от TMZ показывает, как группа мотоциклистов оцепила автомобиль Зиринга на бульваре Голливуд. После этого актер вышел из машины и ударил одного из байкеров, чей мотоцикл стоял прямо перед его автомобилем. Точная причина конфликта остается неопределенной, и неясно, столкнулся ли какой-нибудь из мотоциклов с автомобилем актера.

Утверждается, что автомобиль Зиринг мог быть поврежден еще до того, как ситуация переросла в насилие. После удара Зирингу казалось, что он вытолкнул мужчину в шлеме на землю, что вызвало реакцию других байкеров.

Конфликт обострился, когда четыре человека начали наносить удары руками и ногами знаменитому актеру. Во время потасовки Зирингу удалось скрыться. Он побежал на Голливудскую аллею славы, а байкеры в шлемах продолжали пытаться его поймать.

Даже при том, что свидетели на улице наблюдали и снимали событие, никто не вмешался, чтобы остановить конфликт.

Полиция не была вызвана на место происшествия, но расследование уже началось. По данным полицейского отчета, на который ссылается TMZ, Ян Зиринг считается жертвой преступления, однако никто не был задержан.

Ян Зиринг прокомментировал уличный инцидент в своем инстаграмме

Актер заявил, что ни он, ни его дочь не пострадали, однако этот инцидент вызвал его обеспокоенность из-за агрессивности таких групп, которые нарушают общественную безопасность и порядок.

Вчера я стал свидетелем тревожного инцидента с участием группы людей на минибайках. Когда я застрял в пробке, один из этих гонщиков агрессивно приблизился к моей машине, что привело к тревожной конфронтации. Пытаясь оценить ущерб, я вышел из машины. К сожалению, это действие переросло в физическую драку, которую я начал, чтобы защитить себя,

– написал Зиринг.

Он подчеркнул, что данная ситуация указывает на серьезную проблему хулиганства на улицах и подчеркнул необходимость эффективного реагирования правоохранительных органов на такое агрессивное поведение. Как гражданин и отец он признал неприемлемость того, что группы могут безнаказанно заниматься подобной деятельностью, что приводит к распространению страха и хаоса.