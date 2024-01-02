Дізнайтесь в матеріалі, що стало причиною сутички, як відреагував Зірінг та як прокоментував цей інцидент актор.

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Яна Зірінга відлуплювали байкери: що сталося

Відео від TMZ показує, як група мотоциклістів оточила автомобіль Зірінга на бульварі Голлівуд. Після цього актор вийшов з машини та вдарив одного з байкерів, чий мотоцикл стояв прямо перед його автомобілем. Точна причина конфлікту залишається невизначеною, і неясно, чи стикнувся який-небудь з мотоциклів з автомобілем актора.

Стверджується, що автомобіль Зірінга міг бути пошкоджений ще до того, як ситуація переросла в насильство. Після удару Зірінг здавалося, що він виштовхнув чоловіка в шоломі на землю, що викликало реакцію інших байкерів.

Конфлікт загострився, коли четверо осіб почали завдавати ударів руками та ногами знаменитому акторові. Під час бійки Зірінгу вдалося втекти. Він побіг на Голлівудську алею слави, а байкери в шоломах продовжували намагатися його зловити.

Навіть при тому, що свідки на вулиці спостерігали та фільмували подію, ніхто не втрутився, щоб зупинити конфлікт.

Поліцію не викликали на місце події, але розслідування вже розпочалося. За даними поліцейського звіту, на який посилається TMZ, Ян Зірінг вважається жертвою злочину, утім наразі ніхто не був затриманий.

Ян Зірінг прокоментував вуличний інцидент у своєму інстаграмі

Актор заявив, що ні він, ні його донька не постраждали, проте цей інцидент викликав його стурбованість через агресивність таких груп, які порушують громадську безпеку і порядок.

Учора я став свідком тривожного інциденту за участю групи людей на мінібайках. Коли я застряг у заторі, один із цих гонщиків агресивно наблизився до моєї машини, що призвело до тривожної конфронтації. Намагаючись оцінити збитки, я вийшов з машини. На жаль, ця дія переросла у фізичну бійку, яку я почав, щоб захистити себе,

– написав Зірінг.

Він підкреслив, що ця ситуація вказує на серйозну проблему хуліганства на вулицях і наголосив на необхідності ефективного реагування правоохоронних органів на таку агресивну поведінку. Як громадянин і батько, він визнав неприйнятність того, що групи можуть безкарно займатися подібною діяльністю, що призводить до поширення страху і хаосу.