Узнайте, куда актер переехал и чем занимался с начала полномасштабного вторжения. А также, где Бескоровайному вручили повестку.

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Ярослав Бескоровайный переехал из Днепра после начала войны

Ярослав Бескоровайный, актер из Днепра, переехавший в Бережаны. Поскольку театр, где он обычно выступал, на этот момент не работает, мужчина решил помогать и готовиться вступить в армию. Вместе с коллегами он организовал благотворительный аукцион, где актеры выставляют личные вещи для продажи, чтобы собрать средства на покупку карет скорой помощи.

Ярослав Бескоровайный выставлял на аукцион картину Олега Шупляка, которая называется "ДНК". Актер утверждает, что художник подарил ему эту картину для благотворительности.

"Act lots" – это прекрасный проект, объединивший всех актеров Украины для очень мощной и важной цели. Мы планируем собрать средства на приобретение 5 карет скорой помощи. Сумма – 50 тысяч евро. Мы уже собрали более чем на половину одной кареты скорой помощи,

– поделился Бескоровайный.

Ярослав Бескаравайный волонтерит вместе с женой

Ярослав вместе с супругой переехали в Тернопольскую область после начала полномасштабного вторжения. Супруги решили не тратить попусту время и начать волонтерить.

Где-то 26 февраля мы приехали сюда и поняли, что нужно делать то, что мы можем делать. Первое, что пришло в голову – это волонтерство. Помогали чем могли: собирали продукты, медикаменты, перегоняли автомобили,

– говорит Бескоровайный.

Ярослав также намерен вступить в армию. Мужчина выражает готовность защищать Украину и только ждет приказа от военкомата.

Уже получил повестку, прошел медицинскую комиссию и жду звоночка от военкомата,

– сообщил Ярослав.