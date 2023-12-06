Дізнайтесь, куди переїхав актор та чим займався з початку повномасштабного вторгнення. А також, де Безкоровайному вручили повістку.

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Ярослав Безкоровайний переїхав з Дніпра після початку великої війни

Ярослав Безкоровайний, актор із Дніпра, який переїхав до Бережан. Оскільки театр, де він зазвичай виступав, на цю мить не працює, чоловік вирішив волонтерити та готуватись вступити до війська. Разом із колегами він організував благодійний аукціон, на якому актори виставляють особисті речі для продажу, аби зібрати кошти на покупку карет швидкої допомоги.

Ярослав Безкоровайний виставляв на аукціон картину Олега Шупляка, яка має назву "ДНК". Актор стверджує, що художник подарував йому цю картину для благодійності.

"Act lots" – це прекрасний проєкт, який об'єднав усіх акторів України для дуже потужної та важливої цілі. Ми плануємо зібрати кошти для придбання 5 карет швидкої допомоги. Сума – 50 тисяч євро. Ми вже зібрали більше ніж на половину однієї карети швидкої допомоги,

– поділився Безкоровайний.

Ярослав Безкоровайний волонтерить разом із дружиною

Ярослав разом з дружиною переїхали в Тернопільську область після початку повномасштабного вторгнення. Подружжя вирішило не гаяти часу та почати волонтерити.

Десь 26 лютого ми приїхали сюди й зрозуміли, що потрібно робити те, що можемо робити. Перше, що спало на думку – це волонтерство. Допомагали чим могли: збирали продукти, медикаменти, переганяли автомобілі,

– каже Безкоровайний.

Ярослав також має намір вступити до війська. Чоловік висловлює готовність захищати Україну та лише чекає на наказу від військкомату.

Вже отримав повістку, пройшов медичну комісію і чекаю дзвіночка від військкомату,

– повідомив Ярослав.