Не только "Бойцовский клуб": 6 культовых фильмов с Эдвардом Нортоном, которые точно понравятся

18 августа свой день рождения отмечает один из самых ярких и талантливых актеров Голливуда – Эдвард Нортон. Он с легкостью перевоплощается как в беззащитных юношей, так и в безжалостных бунтарей, поэтому является любимцем миллионов зрителей по всему миру.

По случаю праздника 24 Канал собрал культовые фильмы с участием именинника, которые обязательно стоит посмотреть сегодня вечером.

"Бойцовский клуб" (1999)

Офисный работник годами терпит скучную работу и страдает от хронической бессонницы, пока не знакомится с харизматичным бунтарем Тайлером Дерденом. Вместе они создают подпольный клуб, где мужчины дерутся на кулаках. Однако эта простая забава быстро выходит из-под контроля и перерастает в настоящую войну против системы.

"Бойцовский клуб": смотрите трейлер фильма онлайн

"Первобытный страх" (1996)

Молодого человека обвиняют в убийстве священника. Самоуверенный адвокат берется защищать юношу, поскольку искренне верит в его невиновность и беспомощность. Однако уверенность юриста тает с каждым судебным заседанием, ведь под маской беззащитной жертвы скрывается нечто по-настоящему страшное.

"Первобытный страх": смотрите трейлер фильма онлайн

"Американская история Икс" (1998)

Лидер группировки скинхедов попадает за решетку за убийство. Тюремное заключение коренным образом меняет его взгляды, и он выходит на свободу совершенно другим человеком. Теперь мужчина стремится уберечь младшего брата от повторения собственных кровавых ошибок.

"Американская история Икс": смотрите трейлер фильма онлайн

"Иллюзионист" (2006)

Загадочный фокусник Айзенхайм очаровывает венскую публику зрелищными магическими трюками. Неожиданно он встречает свою давнюю любовь – девушку, которая должна выйти замуж за жестокого принца. Чтобы спасти ее и остаться вместе, иллюзионист начинает рискованную игру против могущественных правителей и применяет все свое мастерство обмана.

"Иллюзионист": смотрите трейлер фильма онлайн

"Королевство полной луны" (2012)

Двое влюбленных подростков сбегают от взрослых и прячутся на отдаленном острове. Эдвард Нортон выступает в роли искреннего и несколько наивного вожака скаутов. Он собирает отряд, отправляется на поиски беглецов и сталкивается с кучей неожиданных препятствий.

"Королевство полной луны": смотрите трейлер фильма онлайн

"Бердмен" (2014)

Бывшая звезда кинокомиксов стремится вернуть славу и ставит собственную пьесу на Бродвее. Однако спектакль срывает приглашенный актер в исполнении Эдварда Нортона. На сцене он настоящий гений, но в жизни ведет себя как невыносимый эгоист и превращает каждую репетицию в сплошной хаос.

"Бердмен": смотрите трейлер фильма онлайн

Кстати, последний месяц лета богат на юбилеи легенд мирового кинематографа. Вчера, 17 августа, свой день рождения отмечал неповторимый Роберт Де Ниро. Мы уже подготовили для вас подборку лучших фильмов с его участием, которые давно стали золотой классикой Голливуда.