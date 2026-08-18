З нагоди свята 24 Канал зібрав культові фільми за участю іменинника, які неодмінно варто переглянути сьогодні ввечері.

"Бійцівський клуб" (1999)

Офісний працівник роками терпить нудну роботу та страждає від хронічного безсоння, поки не знайомиться з харизматичним бунтівником Тайлером Дерденом. Разом вони створюють підпільний клуб, де чоловіки б'ються на кулаках. Втім, ця проста забавка швидко виходить з-під контролю і переростає у справжню війну проти системи.

"Бійцівський клуб": дивіться трейлер фільму онлайн

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"Первісний страх" (1996)

Молодого чоловіка звинувачують у вбивстві священника. Самовпевнений адвокат береться захищати юнака, бо щиро вірить у його невинність і безпорадність. Проте впевненість юриста тане з кожним слуханням, адже під маскою беззахисної жертви ховається дещо справді страшне.

"Первісний страх": дивіться трейлер фільму онлайн

"Американська історія Ікс" (1998)

Лідер угруповання скінхедів потрапляє за ґрати за вбивство. Ув'язнення докорінно змінює його погляди, тож він виходить на волю зовсім іншою людиною. Тепер чоловік прагне вберегти молодшого брата від повторення власних кривавих помилок.

"Американська історія Ікс": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ілюзіоніст" (2006)

Загадковий фокусник Айзенгайм зачаровує віденську публіку видовищними магічними трюками. Несподівано він зустрічає своє давнє кохання – дівчину, яка мусить вийти заміж за жорстокого принца. Щоб врятувати її та залишитися разом, ілюзіоніст починає ризиковану гру проти могутніх правителів і застосовує всю свою майстерність обману.

"Ілюзіоніст": дивіться трейлер фільму онлайн

"Королівство повного місяця" (2012)

Двоє закоханих підлітків тікають від дорослих і ховаються на віддаленому острові. Едвард Нортон постає в ролі щирого й дещо наївного ватажка скаутів. Він збирає загін, вирушає на пошуки втікачів і стикається з купою несподіваних перешкод.

"Королівство повного місяця": дивіться трейлер фільму онлайн

"Бердмен" (2014)

Колишня зірка кінокоміксів прагне повернути славу та ставить власну п'єсу на Бродвеї. Однак виставу зриває запрошений актор у виконанні Едварда Нортона. На сцені він справжній геній, але в житті поводиться як нестерпний егоїст і перетворює кожну репетицію на суцільний хаос.

"Бердмен": дивіться трейлер фільму онлайн

До речі, останній місяць літа багатий на свята легенд світового кінематографа. Учора, 17 серпня, свій день народження святкував неповторний Роберт Де Ніро. Ми вже підготували для вас добірку найкращих стрічок із його участю, які давно стали золотою класикою Голлівуду.