Режиссером фильма стал Станислав Капралов, а продюсером – Сергей Лавренюк. Съемки фильма проходили в несколько этапов в разных уголках мира – во Львове, Киеве, Варшаве и Нью-Йорке. Однако доминантной локацией в фильме стал город Льва.
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"Эгрегор": сюжет и трейлер фильма
"Эгрегор" Станислава Капралова – мистический детектив, где главный герой Артур пытается раскрыть загадочное убийство, связанное с тайной деятельностью причудливого ордена.
В конце трейлера отмечено, что этот фильм посвящен памяти актера Павла Ли и Александра Суворова – специалиста по пиротехническим эффектам, работавшим вместе с командой фильма "Эгрегор". Оба погибли в 2022 году, волонтеря и защищая Украину.
"Эгрегор": смотрите трейлер фильма онлайн
Садовый снялся в мистическом триллере
В мистическом триллере снялись как украинские актеры, так и иностранные. Кроме того, в одном из его эпизодов даже принял участие городской голова Львова Андрей Садовый.
В комментарии ZAXID.NET, PR-менеджер компании Solar Media Entertainment Иванна Овсянко рассказала, что мэр Львова сыграл в фильме самого себя.
По сюжету фильма во Львове собрались секретарь Ватикана и глава Православной церкви для подписания экуменического протокола об объединении церквей. Мэр Львова Андрей Садовый принимал глав церкви на балконе Ратуши,
– отметила Овсянко.
Смотрите фото со съемок фильма / Фото Solar Media Entertainment
Актерский состав – интернациональный:
- американский актер Омри Роуз, известный своим участием в фильмах "Непокорение" и "Лига справедливости";
- украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк, исполнявшая главные роли в лентах "Dzidzio контрабас" и "Кофе с кардамоном";
- партнерша Виллема Дефо и Роберта Паттинсона в фильме "Маяк" Валерия Караман;
- Анджей Зелинский, известный своими ролями в сериале "Ватага" производства HBO и фильме "Пианист" режиссера Романа Полански;
- звезда польского кинематографа Даниель Ольбрихский 76-летний снимался в известных исторических монументальных лентах и получил множество наград за свой труд.
Премьера фильма состоится 20 апреля 2023 года / Фото Львовский горсовет