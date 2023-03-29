"Поздравляем, бл*ха, в Украине": в сети появился трейлер "Эгрегора", в котором снялся Садовый

Создатели мистического детектива "Эгрегор" показали обновленный трейлер. Премьера ленты в кинотеатрах состоится 20 апреля 2023 года. В одном из эпизодов зрители смогут увидеть мэра Львова Андрея Садового.

Режиссером фильма стал Станислав Капралов, а продюсером – Сергей Лавренюк. Съемки фильма проходили в несколько этапов в разных уголках мира – во Львове, Киеве, Варшаве и Нью-Йорке. Однако доминантной локацией в фильме стал город Льва.

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"Эгрегор": сюжет и трейлер фильма

"Эгрегор" Станислава Капралова – мистический детектив, где главный герой Артур пытается раскрыть загадочное убийство, связанное с тайной деятельностью причудливого ордена.

В конце трейлера отмечено, что этот фильм посвящен памяти актера Павла Ли и Александра Суворова – специалиста по пиротехническим эффектам, работавшим вместе с командой фильма "Эгрегор". Оба погибли в 2022 году, волонтеря и защищая Украину.

"Эгрегор": смотрите трейлер фильма онлайн

Садовый снялся в мистическом триллере

В мистическом триллере снялись как украинские актеры, так и иностранные. Кроме того, в одном из его эпизодов даже принял участие городской голова Львова Андрей Садовый.

В комментарии ZAXID.NET, PR-менеджер компании Solar Media Entertainment Иванна Овсянко рассказала, что мэр Львова сыграл в фильме самого себя.

По сюжету фильма во Львове собрались секретарь Ватикана и глава Православной церкви для подписания экуменического протокола об объединении церквей. Мэр Львова Андрей Садовый принимал глав церкви на балконе Ратуши,

– отметила Овсянко.

Смотрите фото со съемок фильма / Фото Solar Media Entertainment

Актерский состав – интернациональный:

американский актер Омри Роуз , известный своим участием в фильмах "Непокорение" и "Лига справедливости";

, известный своим участием в фильмах "Непокорение" и "Лига справедливости"; украинская актриса театра и кино Елена Лавренюк , исполнявшая главные роли в лентах "Dzidzio контрабас" и "Кофе с кардамоном";

, исполнявшая главные роли в лентах "Dzidzio контрабас" и "Кофе с кардамоном"; партнерша Виллема Дефо и Роберта Паттинсона в фильме "Маяк" Валерия Караман ;

; Анджей Зелинский , известный своими ролями в сериале "Ватага" производства HBO и фильме "Пианист" режиссера Романа Полански;

, известный своими ролями в сериале "Ватага" производства HBO и фильме "Пианист" режиссера Романа Полански; звезда польского кинематографа Даниель Ольбрихский 76-летний снимался в известных исторических монументальных лентах и получил множество наград за свой труд.



Премьера фильма состоится 20 апреля 2023 года / Фото Львовский горсовет