5 лучших экранизаций книг, которые достойны внимания каждого

Экранизация известных книг в наше время – нередкость. Иногда фильм бывает хуже книги, а иногда – совсем наоборот. Многим людям интересно наблюдать, как оживают герои из их любимых произведений, как события разворачиваются на экране.

Редакция Кино 24 подготовила для вас лучшие экранизации книг. Некоторые фильмы уже успели стать культовыми и полюбиться зрителям. Поэтому смотрите, как режиссеры смогли передать на экране события любимых произведений.

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"Великий Гэтсби"

В фильме рассказывается о Нике Каррауэе – будущем писателе, который отправляется в Нью-Йорк. Мужчина хочет осуществить свою мечту, а его соседом становится Джей Гэтсби – миллионер, который любит устраивать шумные вечеринки. Ник знакомится с миром богатых людей, который полон не только развлечений, но и обмана.

"Великий Гэтсби": смотрите онлайн трейлер фильма

"Воровка книг"

В фильме показана нацистская Германия, когда Вторая мировая война только должна была начаться. В девятилетнем возрасте Лизель осталась без мамы и папы. После этого девушка переехала жить в Мюнхен – к новым родителям. В семье главная героиня проявляет большую любовь к книгам. Когда нацисты начали сжигать известные произведения, Лизель их похищает. Благодаря книгам девушка пытается понять мир, в котором живет.

"Воровка книг": смотрите онлайн трейлер фильма

"Оно"

События фильма разворачиваются в 1989 году, в городе Дерри, что в штате Мэн. В прошлом году Билл потерял своего брата Джорджи. Парень бесследно исчез, а семья тяжело переживает такое испытание. Более того, он – не единственный ребенок, который пропал, и никто не может догадаться, кто занимается этими преступлениями. Вдруг Билл вместе с друзьями обнаруживает, что маленьких жителей Дерри к себе забирает клоун, по имени Пеннивайз.

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"Оно": смотрите онлайн трейлер фильма

"Король Лир"

Главный герой фильма – король, который хочет, чтобы государством руководили три его дочери. Однако сначала они должны доказать, что действительно уважают отца. Младшая девушка не соглашается на такие условия, из-за чего сталкивается с плохим отношением Лира. Впоследствии король понял, что его решение было ошибочным, ведь дети захотели лишить отца власти. В то время помочь правителю соглашается младшая дочь.

"Король Лир": смотрите онлайн трейлер фильма

"Портрет Дориана Грея"

Парень, по имени Дориан Грей, просто без ума от своей красоты, которая изображена на портрете. Он даже готов продать душу, чтобы всегда оставаться молодым. Несмотря на красоту, главный герой поражает жестокостью, из-за которой страдают люди. Портрет Дориана, как и его душа, также стал уродливый и испорченный шрамами.

"Портрет Дориана Грея": смотрите онлайн трейлер фильма

Выбирайте из нашей подборки фильм на вечер. Если читали какую-то книгу, то обязательно посмотрите ее экранизацию!