Редакция Кино 24 расскажет об одних из самых жутких фильмов, снятых по мотивам произведений Стивена Кинга. Они привлекут тех, кто обожает пересматривать ужастики осенью.

К слову От них мурашки по телу: 5 увлекательных сериалов о ведьмах и колдуньях

"Сияние" (The Shining, 1980)

Режиссер: Стэнли Кубрик

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Один из самых известных экранизаций Стивена Кинга рассказывает о неуспешном писателе Джеке Торрансе, который с семьей переезжает в отель "Оверлук", чтобы работать смотрителем в зимний сезон. Мужчина узнает, что прошлый смотритель сошел с ума и убил своих жену и детей. Джек зря не придал этой истории значения.

"Сияние": смотрите трейлер онлайн

Несмотря на негативные реакции после выхода, сейчас лента считается одной из лучших в своем жанре.

"Оно" (It, 2017)

Режиссер: Андрес Мускетти

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Фильм ужасов рассказывает об ужасающем существе, которое живет в канализационной системе – клоуна Пеннивайза. Монстр охотится на группу детей, пользуясь их самыми большими страхами, ненавистью и разочарованием.

"Оно": смотрите трейлер онлайн

Кто-то считает лучшей первую экранизацию этого романа Кинга – мини-сериал, где Пеннивайза сыграл Тим Карри, но и его римейк стоит просмотра.

"Мизери" (Misery, 1990)

Режиссер: Роб Райнер

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Психологический триллер рассказывает о писателе Поле Шелдоне, который после автомобильной аварии попадает в руки своей поклонницы Энни Уилкс. Сперва Энни кажется простой поклонницей, но потом она показывает себя как настоящего монстра. Она заставляет писателя продолжать серию романов, которую он уже давно хочет закончить.

"Мизери": смотрите трейлер онлайн

Выдающаяся игра Кэти Бейтс принесла ей премию Оскар и "Золотой глобус" за лучшую женскую роль. Интересно, что в фильме опустили некоторые жуткие моменты из романа.