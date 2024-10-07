Редакція Кіно 24 розповість про одні з наймоторошніших фільмів, що зняті за мотивами творів Стівена Кінга. Вони приваблять тих, хто обожнює переглядати жахастики восени.

До слова Від них мурашки по тілу: 5 захопливих серіалів про відьом і чаклунок

"Сяйво" (The Shining, 1980)

Режисер: Стенлі Кубрик

Рейтинг IMDb: 8.4/10

Один з найвідоміших екранізацій Стівена Кінга розповідає про неуспішного письменника Джека Торранса, який з сім'єю переїжджає до готелю "Оверлук", щоб працювати доглядачем у зимовий сезон. Чоловік дізнається, що минулий наглядач збожеволів та вбив своїх дружину й дітей. Джек дарма не надав цій історії значення.

"Сяйво": дивіться трейлер онлайн

Попри негативні реакції після виходу, зараз стрічка вважається однією з найкращих у своєму жанрі.

"Воно" (It, 2017)

Режисер: Андрес Мускетті

Рейтинг IMDb: 7.3/10

Фільм жахів розповідає про страхітливу істоту, яка живе в каналізаційній системі – клоуна Пеннівайза. Монстр полює на групу дітей, користуючись їхніми найбільшими страхами, ненавистю й розчаруванням.

"Воно": дивіться трейлер онлайн

Хтось вважає кращою першу екранізацію цього роману Кінга - мінісеріал, де Пеннівайза зігрв Тім Каррі, але і його римейк вартує перегляду.

"Мізері" (Misery, 1990)

Режисер: Роб Райнер

Рейтинг IMDb: 7.8/10

Психологічний трилер розповідає про письменника Пола Шелдона, який після автомобільної аварії потрапляє до рук своєї шанувальниці Енні Вілкс. Спершу Енні здається простою прихильницею, але потім вона показує себе як справжнього монстра. Вона змушує письменника продовжувати серію романів, яку він уже давно хоче закінчити.

"Мізері": дивіться трейлер онлайн

Видатна гра Кеті Бейтс принесла їй премію Оскар та "Золотий глобус" за найкращу жіночу роль. Цікаво, що у фільмі опустили деякі моторошні моменти з роману.