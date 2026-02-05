Эмеральда Феннелл – автор этой истории. В центре новой экранизации – Марго Робби в роли Кэтрин и Джейкоб Элорди в образе Гитклифа, чья запретная страсть превращается из юношеского романтического чувства во всепоглощающую, разрушительную силу.

Отметим, что сейчас возрастное ограничение просмотра ленты – 16+.

"Бурный перевал": смотрите онлайн трейлер фильма