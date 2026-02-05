Этот год очень щедрый на экранизации известных книг. Каждая из них имеет большой шанс на успех в мировом прокате, поэтому спешите узнать, что нельзя пропустить.

24 Канал выбрал пять долгожданных фильмов, которые должны стать качественной экранизацией известных книг.

Экранизации каких книг выйдут в кино в 2026 году?

"Мятежный перевал"

Дата премьеры: 12 февраля

Эмеральда Феннелл – автор этой истории. В центре новой экранизации – Марго Робби в роли Кэтрин и Джейкоб Элорди в образе Гитклифа, чья запретная страсть превращается из юношеского романтического чувства во всепоглощающую, разрушительную силу. Отметим, что сейчас возрастное ограничение просмотра ленты – 16+. "Бурный перевал": смотрите онлайн трейлер фильма "Клара и солнце" Дата премьеры: неизвестно

Это адаптация романа Кадзуо Ишигуро, который является автором культовой истории "Не отпускай меня".

По сюжету, это антиутопия, где генетические модификации стали нормой, а вот уровень социального неравенства только усиливается. Главная героиня – работа Клара (роль досталась звезде "Венздей" – Дженни Ортези), которая создана в роли подруги для ребенка.

Также известно, что экранизацией занимается оскароносная Тайка Вайтити, которая получила награду за сценарий к "Кролику Джоджо". Пока также нет и трейлера ленты.

"Клара и солнце" / Фото из открытых источников

"Воспоминания о нем"

Дата премьеры: 12 марта

Ленту сняли по роману Коллин Гувер. История рассказывает о женщине, которой выпала непростая судьба. Кенна была заключена, и вот наступает момент, когда она возвращается в свой городок, чтобы стать настоящей матерью для своей маленькой дочери. Однако и здесь становятся ей на пути.

Впоследствии женщина знакомится с Леджером Уордом. Между ними завязывается роман, однако эти отношения являются для нее разрушительными, ведь Леджер – друг Скотти, ее погибшего возлюбленного, в чьей смерти и обвинили Кенну.

"Воспоминания о нем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Верити"

Дата премьеры: 2 октября

Это психологический триллер по одноименному роману Коллин Гувер 2018 года. В центре событий Лоуэн Эшли – писательница, которая ищет работу. По какой-то причине с ней связывается Джереми Кроуфорд. Его жена – автор бестселлеров Верити Кроуфорд, и из-за загадочного несчастного случая она не может завершить свою успешную серию книг.

Джереми просит Лоуэн завершить серию, и во время работы над ней находит рукопись, которая ставит под сомнение психологическое состояние Верити и возможные связи с ее публикациями.

"Верити": смотрите онлайн трейлер фильма

"Голодные игры: Рассвет перед Жатвой"

Дата премьеры: 20 ноября

События будут разворачиваться задолго до истории Китниса. Панэм еще не такой "отполированный", но уже жестокий. Зрители увидят, как формируются сами правила игр, как страх становится инструментом власти, и как Капитолий учится контролировать надежду.

"Голодные игры: Рассвет перед Жатвой": смотрите онлайн трейлер фильма

