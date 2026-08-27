170 лет со дня рождения Ивана Франко: лучшие экранизации произведений писателя
Очень часто произведения украинских писателей становятся основой для фильмов, мультфильмов и сериалов. В этот список входит и всем известный Иван Франко, который за свою жизнь написал более 6 тысяч произведений.
Поскольку творческое наследие этого деятеля огромно, 24 Канал предлагает посмотреть, как оно нашло отражение в кинематографе.
"Захар Беркут", 1971
Рейтинг IMDb: 6,8
События фильма разворачиваются в карпатской деревне Тухля, где местные жители вынуждены противостоять монгольскому нашествию. Община объединяется, чтобы защитить родную землю. В центре истории – мужество простых людей и их готовность пожертвовать собой ради свободы.
"Для домашнего очага", 1992
Рейтинг IMDb: –
Анеля и Антон Ангаровичи кажутся счастливой семьей, которая превыше всего ценит свое семейное благополучие. Ради будущего близких Антон много лет проводит вдали от дома, а Анеля пытается самостоятельно справиться с проблемами, которые ставят под угрозу честь семьи. Однако скрытые тайны постепенно разрушают их семейное счастье и приводят историю к трагической развязке.
"Ловушка", 1993
Рейтинг IMDb: 7,6
Адвокат Евгений Рафалович приезжает в провинциальный городок, где надеется изменить несправедливый порядок вещей. Однако его попытки противостоять привычному ходу событий вызывают неприятие, а вокруг него начинают плести интриги и распространять сплетни. Ситуацию осложняет встреча с Региной – женщиной, которую он любил много лет назад и к которой до сих пор испытывает сильные чувства.
"Преступление со многими неизвестными", 1994
Рейтинг IMDb: 7,8
В имении графини Торской священник получает тяжкие травмы. Сначала все выглядит как несчастный случай, однако судебное расследование приводит к выводу, что на самом деле речь идет о покушении на убийство. В центре уголовного дела оказывается семья Торских, а следствие постепенно раскрывает новые загадки и скрытые обстоятельства.
"Украденное счастье", 2004
Рейтинг IMDb: –
Эта современная интерпретация классического произведения переносит историю любовного треугольника в реалии 1990-х годов. В центре сюжета – учительница Анна, ее муж Николай и Михаил, который был ее первой любовью. Чувства, не угасшие с годами, вновь разрушают жизнь героев и превращают их отношения в драматическую борьбу между любовью, долгом и прошлым.
"Лис Никита", 2005–2007
Рейтинг IMDb: 7,9
Мультсериал рассказывает о приключениях хитрого и находчивого Лиса Микиты. Благодаря своему уму он постоянно попадает в неожиданные ситуации, придумывает разнообразные проказы и находит способы выпутаться из неприятностей. За веселыми приключениями животных скрываются узнаваемые аллюзии на человеческие характеры и современную суспильную жизнь.
"Лиса Микита", 1 серия: смотрите видео онлайн
"Захар Беркут", 2019
Рейтинг IMDb: 5,8
Это та самая история, которую мы рассказывали в первом фильме, однако современная версия была снята в сотрудничестве с американцами. В 1241 году монгольская орда под предводительством хана Бурунди приближается к Карпатам, уничтожая все на своем пути. Местные жители пытаются сопротивляться, а после того, как братья Беркуты освобождают пленных из вражеского лагеря, хан решает жестоко отомстить.
"Захар Беркут": смотрите онлайн трейлер фильма
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