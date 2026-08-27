Оскільки творча спадщина цього діяча величезна, 24 Канал пропонує поглянути, як вона відобразилась у кінематографі.

"Захар Беркут", 1971

Рейтинг IMDb: 6,8

Події фільму розгортаються у карпатському селі Тухля, де місцеві жителі мусять протистояти монгольській навалі. Громада об'єднується, щоб захистити рідну землю. У центрі історії – мужність простих людей та їхня готовність пожертвувати собою заради свободи.

"Захар Беркут", 1971 / Кадр із фільму

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"Для домашнього вогнища", 1992

Рейтинг IMDb: –

Анеля та Антон Ангаровичі здаються щасливою родиною, яка понад усе цінує свій сімейний добробут. Заради майбутнього близьких Антон багато років проводить далеко від дому, а Анеля намагається самотужки впоратися з проблемами, які ставлять під загрозу честь родини. Однак приховані таємниці поступово руйнують їхнє сімейне щастя й приводять історію до трагічної розв'язки.

"Для домашнього вогнища" / Кадр із фільму

"Пастка", 1993

Рейтинг IMDb: 7,6

Адвокат Євгеній Рафалович приїжджає до провінційного містечка, де сподівається змінити несправедливі порядки. Проте його спроби протистояти звичному розвитку подій викликають неприйняття, а навколо нього починають плести інтриги та поширювати плітки. Ситуацію ускладнює зустріч із Регіною – жінкою, яку він кохав багато років тому і з якою досі пов'язаний сильними почуттями.

"Пастка" / Обкладинка серіалу

"Злочин з багатьма невідомими", 1994

Рейтинг IMDb: 7,8

У маєтку графині Торської священник зазнає тяжких травм. Спочатку все виглядає як нещасний випадок, однак судове розслідування приводить до висновку, що насправді йдеться про замах на вбивство. У центрі кримінальної справи опиняється родина Торських, а слідство поступово відкриває нові загадки та приховані обставини.

"Злочин з багатьма невідомими" / Кадр із серіалу

"Украдене щастя", 2004

Рейтинг IMDb: –

Ця сучасна інтерпретація класичного твору переносить історію любовного трикутника у реалії 1990-х років. У центрі сюжету – вчителька Анна, її чоловік Микола та Михайло, який був її першим коханням. Почуття, що не зникли з роками, знову руйнують життя героїв і перетворюють їхні стосунки на драматичну боротьбу між коханням, обов'язком і минулим.

"Украдене щастя" / Кадр із серіалу

"Лис Микита", 2005 – 2007

Рейтинг IMDb: 7,9

Мультсеріал розповідає про пригоди хитрого та винахідливого Лиса Микити. Завдяки своєму розуму він постійно потрапляє у несподівані ситуації, вигадує різноманітні витівки та знаходить способи виплутатися з неприємностей. За веселими пригодами тварин приховані впізнавані алюзії на людські характери та сучасне суспільне життя.

"Лис Микита" 1 серія: дивіться відео онлайн

"Захар Беркут", 2019

Рейтинг IMDb: 5,8

Це та сама історія, яку ми розповідали у першому фільмі, однак осучаснену версію було знято у співпраці з американцями. У 1241 році монгольська орда під проводом хана Бурунди наближається до Карпат, знищуючи все на своєму шляху. Місцеві жителі намагаються чинити опір, а після того, як брати Беркути визволяють полонених із ворожого табору, хан вирішує жорстоко помститися.

"Захар Беркут": дивіться онлайн трейлер фільму

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