Умерла известная американская актриса, которую все знают по сериалу "Девушки Гилмор"
- Элизабет Франц, известная американская актриса из сериала "Девушки Гилмор", умерла в возрасте 84 лет из-за рака.
- Актриса начинала с успешной театральной карьеры на Бродвее, получила премию "Тони" и была номинирована на Эмми.
Стало известно о смерти американской актрисы Элизабет Франц. Она была известна зрителям благодаря роли в сериале "Девушки Гилмор", который был очень популярным в 2000-х годах.
На момент смерти ей было 84 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание The New York Times.
Умерла Элизабет Франц: что известно?
Согласно информации в сети, Элизабет Франц умерла еще 4 ноября. Причиной смерти стала ее борьба с раком.
Как известно, актриса болела онкологией уже несколько лет. Муж актрисы рассказывал, что она могла умереть из-за сильной реакции на лекарства, которые использовала для лечения тяжелого недуга.
По словам родных, Элизабет Франц ушла из жизни в своем доме в городе Вудбери.
Что известно об Элизабет Франц?
- Сначала Элизабет Франц строила успешную театральную карьеру, в частности на Бродвее.
- Среди самых известных ее спектаклей – "Вишневый сад", "Клуб моста Октавы" и "Смерть коммивояжера".
- Впоследствии она начала сниматься в фильмах и сериалах. Одним из самых популярных проектов в ее карьере является сериал "Девушки Гилмор".
- Кроме того, она работала в таких лентах, как "Сестры", "Розанна", "Сабрина" и многих других.
- За свою творческую деятельность Элизабет Франц получила немало престижных наград, в частности премию "Тони" за лучшую женскую роль второго плана, а также номинацию на Эмми.