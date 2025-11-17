Померла відома американська акторка, яку всі знають з серіалу "Дівчата Гілмор"
- Елізабет Франц, відома американська акторка з серіалу "Дівчата Гілмор", померла у віці 84 років через рак.
- Акторка починала з успішної театральної кар'єри на Бродвеї, отримала премію "Тоні" і була номінована на Еммі.
Стало відомо про смерть американської акторки Елізабет Франц. Вона була відома глядачам завдяки ролі у серіалі "Дівчата Гілмор", який був дуже популярним у 2000-х роках.
На момент смерті їй було 84 роки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на видання The New York Times.
Дивіться також Не тільки 4 сезон "Відьмака": які серіали зараз найпопулярніші на Netflix
Померла Елізабет Франц: що відомо?
Згідно з інформацією в мережі, Елізабет Франц померла ще 4 листопада. Причиною смерті стала її боротьба з раком.
Як відомо, акторка хворіла на онкологію уже кілька років. Чоловік акторки розповідав, що вона могла померти через сильну реакцію на ліки, які використовувала для лікування важкої недуги.
За словами рідних, Елізабет Франц пішла з життя у своєму будинку в місті Вудбері.
Зверніть увагу, як змінились актори "Гаррі Поттера" за понад 20 років від прем'єри першого фільму
Що відомо про Елізабет Франц?
- Спочатку Елізабет Франц будувала успішну театральну кар'єру, зокрема на Бродвеї.
- Серед найвідоміших її вистав – "Вишневий сад", "Клуб мосту Октави" та "Смерть комівояжера".
- Згодом вона почала зніматися у фільмах і серіалах. Одним із найпопулярніших проєктів у її кар'єрі є серіал "Дівчата Гілмор".
- Крім того, вона працювала у таких стрічках, як "Сестри", "Розанна", "Сабріна" та багатьох інших.
- За свою творчу діяльність Елізабет Франц отримала чимало престижних нагород, зокрема премію "Тоні" за найкращу жіночу роль другого плану, а також номінацію на Еммі.