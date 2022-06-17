Эмбер Герд ни при чем: Джонни Деппа снова позвали в суд – в чем обвиняют актера

Только закончился крупнейший суд в истории звездных разводов между Джонни Деппом и актрисой Эмбер Герд. Однако эпатажный актер снова должен явиться в суде. Что стало причиной – читайте дальше.

В этот раз Депп встретится с членом съемочной группы Греггом "Рокки" Бруксом, обвинившим актера в том, что он ударил его кулаком в грудь во время спора на съемочной площадке фильма "Город лжи" в Лос-Анджелесе, в апреле 2017 года.

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Известно также, что этот судебный процесс не будет транслироваться, как это было с Эмбером Гердом. Защищать актера в суде будет Камилла Васкес вместе с адвокатом Рэндаллом Смитом.

Новый суд Джонни Деппа: в чем обвиняют актера

Как сообщает Daily Mail, на Деппа подали в суд за то, что он "злонамеренно и насильственно" дважды ударил Брукса кулаком по ребрам. Впрочем, Депп утверждает, что его действия были направлены на самооборону и говорит, что Брукс "провоцировал" других.

Знакомые Грегга резко критиковали Деппа за его поведение, утверждая, что действия были "намеренными" и совершены с целью заставить истца "страдать от унижения".

Брукс также утверждал, что "опьянение и вспыльчивость Джонни создали враждебную, обидную и опасную рабочую среду", что в результате привело к нападению на него со стороны Джонни во время съемок криминального триллера.

Судебный процесс должен начаться 25 июля, спустя почти два месяца после того, как Депп выиграл дело о клевете против своей бывшей жены Эмбер Герд.

Суд между Джонни Деппом и Эмбер Герд: что следует знать

Недавно в США завершился один из самых громких судебных процессов последних нескольких лет между 58-летним Джонни Деппом и 36-летней Эмбер Герд. Суд признал ее виновной в клевете.

Как сообщил Депп, шесть лет назад из-за средств массовой информации на него были предъявлены ошибочные, очень серьезные и уголовные обвинения, что вызвало бесконечный шквал ненавистного контента, что повлияло на его жизнь и карьеру.

Шесть лет назад навсегда изменилась моя жизнь, жизнь моих детей, жизнь самых близких мне людей, а также жизнь людей, которые много лет поддерживали и верили в меня,

– сказал он.

Напомним, Герд оклеветала Деппа в своей статье Washington Post 2018 года, в которой назвала себя "общественным деятелем, представляющим насилие в семье", и потребовала компенсации в размере 100 миллионов долларов.

Эмбер Герд выразила "разочарование" после проигрыша дела о клевете против бывшего супруга Джонни Деппа. Кроме того, речь идет о том, что актриса не сможет выплатить компенсацию Деппу. Это чревато ей арестом имущества.

Недавно эпатажный актер Джонни Депп зарегистрировался в тиктоке. Сразу на первое сообщение отреагировала бывшая супруга Эмбер Герд, подчеркнув, что победа актера в суде лишает женщин, ставших жертвами домашнего насилия, права на справедливость. Она прокомментировала: "Поскольку Джонни Депп говорит, что он "двигается вперед", права женщин двигаются назад!"