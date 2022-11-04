На этой неделе поклонники звезды "Аквамена" заметили, что ее аккаун в твиттере просто исчез. Некоторые пользователи связывают это с прежними отношениями пары в 2016 году.

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Эмбер Герд исчезла из твиттера после того, как Маск купил платформу

Если поискать аккаунт Эмбер Герд в твиттере, можно увидеть пустую страницу с сообщением: "Эта учетная запись не существует".

Эмбер Герд удалила свой твиттер

– говорится в твите одного из фанатов.

Некоторые из пользователей твиттера также предположили, что Герд не хочет, чтобы ее "бывший бойфренд имел доступ к ее учетной записи и частным сообщениям". Правда, поклонники актрисы развеяли сомнения и верят, что у Герда есть другая причина на удаление своего аккаунта.



Эмбер Герд удалила аккаунт в твиттере / Скриншот