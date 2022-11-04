Цього тижня шанувальники зірки "Аквамена" помітили, що її акаун у твітері просто зник. Деякі користувачі пов’язують це з колишніми стосунками пари у 2016 році.

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Ембер Герд зникла з твітера після того, як Маск купив платформу

Якщо пошукати акаунт Ембер Герд у твітері, то можна побачити пусту сторінку з повідомленням: "Цей обліковий запис не існує".

Ембер Герд видалила свій твіттер,

– йдеться у твіті одного з фанів.

Дехто з користувачів твітера також припустив, що Герд не хоче, аби її "колишній бойфренд мав доступ до її облікового запису та приватних повідомлень". Щоправда, шанувальники актриси розвіяли сумніви й вірять, що у Герд є інша причина на видалення свого акаунту.



Ембер Герд видалила акаунт у твітері / Скриншот