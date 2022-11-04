Эмбер Герд исчезла из твиттера после нового владельца – бывшего парня Илона Маска
Источник:NewsWeek
Илон Маск купил твиттер за 44 миллиарда долларов неделю назад. После этого в соцсети исчез аккаунт его бывшей девушки Эмбер Герд.
На этой неделе поклонники звезды "Аквамена" заметили, что ее аккаун в твиттере просто исчез. Некоторые пользователи связывают это с прежними отношениями пары в 2016 году.
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Эмбер Герд исчезла из твиттера после того, как Маск купил платформу
Если поискать аккаунт Эмбер Герд в твиттере, можно увидеть пустую страницу с сообщением: "Эта учетная запись не существует".
Эмбер Герд удалила свой твиттер
– говорится в твите одного из фанатов.
Некоторые из пользователей твиттера также предположили, что Герд не хочет, чтобы ее "бывший бойфренд имел доступ к ее учетной записи и частным сообщениям". Правда, поклонники актрисы развеяли сомнения и верят, что у Герда есть другая причина на удаление своего аккаунта.
Эмбер Герд удалила аккаунт в твиттере / Скриншот
Что известно об отношениях Эмбер Герд и Илона Маска
Отношения американской актрисы Эмбер Герд с Илоном Маском во время супружеской жизни с Джонни Деппом давно не секрет для публики. Романтические встречи звезд проходили уже через месяц после официальной женитьбы Эмбер Герд на Джонни Деппе. Об изменах актрисы свидетельствуют фото из камер в лифте пентгауса, на которых изобретатель обнимает девушку, одетую в купальник и накидку.
Знаменитости встречались с 2016 по 2018 год. Интересно, что Маск мог стать потенциальным свидетелем по делу против Деппа, но отказался. В мае Маск об их отношениях написал: "Я надеюсь, что они оба пойдут дальше. В своих лучших проявлениях каждый из них невероятный".
Напомним, Маск купил твиттер за 44 миллиарда долларов. Переговоры продолжались более полугода. Компания подавала в суд на миллиардера, пытаясь заставить его соблюдать первоначальное соглашение о слиянии.