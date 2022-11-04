Эмбер Герд исчезла из твиттера после нового владельца – бывшего парня Илона Маска

Илон Маск купил твиттер за 44 миллиарда долларов неделю назад. После этого в соцсети исчез аккаунт его бывшей девушки Эмбер Герд.

На этой неделе поклонники звезды "Аквамена" заметили, что ее аккаун в твиттере просто исчез. Некоторые пользователи связывают это с прежними отношениями пары в 2016 году.

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Эмбер Герд исчезла из твиттера после того, как Маск купил платформу

Если поискать аккаунт Эмбер Герд в твиттере, можно увидеть пустую страницу с сообщением: "Эта учетная запись не существует".

Эмбер Герд удалила свой твиттер

– говорится в твите одного из фанатов.

Некоторые из пользователей твиттера также предположили, что Герд не хочет, чтобы ее "бывший бойфренд имел доступ к ее учетной записи и частным сообщениям". Правда, поклонники актрисы развеяли сомнения и верят, что у Герда есть другая причина на удаление своего аккаунта.



Эмбер Герд удалила аккаунт в твиттере / Скриншот

Что известно об отношениях Эмбер Герд и Илона Маска

, многие знаменитости (Брайан Коппельман, Сара Бареллис, Шонда Раймс, Тони Брэкстон, Теа Леони) заявили, что делают перерыв или вообще покидают твиттер после его нового владельца. Маск сказал, что хочет продвигать свободу слова на платформе и рассмотреть вопрос о возобновлении учетных записей, которые компания ранее заблокировала, потому что, например, они распространяли ложную информацию или подстрекали к насилию.

Отношения американской актрисы Эмбер Герд с Илоном Маском во время супружеской жизни с Джонни Деппом давно не секрет для публики. Романтические встречи звезд проходили уже через месяц после официальной женитьбы Эмбер Герд на Джонни Деппе. Об изменах актрисы свидетельствуют фото из камер в лифте пентгауса, на которых изобретатель обнимает девушку, одетую в купальник и накидку.

Знаменитости встречались с 2016 по 2018 год. Интересно, что Маск мог стать потенциальным свидетелем по делу против Деппа, но отказался. В мае Маск об их отношениях написал: "Я надеюсь, что они оба пойдут дальше. В своих лучших проявлениях каждый из них невероятный".

Напомним, Маск купил твиттер за 44 миллиарда долларов. Переговоры продолжались более полугода. Компания подавала в суд на миллиардера, пытаясь заставить его соблюдать первоначальное соглашение о слиянии.