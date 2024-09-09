В рейтинге можно найти самые популярные кинокартины, которые сегодня выбирают украинцы. На Кино 24 вы узнаете, какой сериал сейчас занимает первое место в топе и стоит вашего внимания.

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Самый популярный сериал на Netflix

Самым популярным сериалом на Netflix сейчас является четвертый сезон "Эмили в Париже". Уже третью неделю подряд этот сезон удерживает первую позицию в рейтингах лучших, поэтому если вы еще не успели посмотреть новые эпизоды, сейчас отличный момент это сделать.

Четвертый сезон сериала разделен на две части: первая часть вышла 15 августа, а вторая – 12 сентября. Каждая из частей состоит из пяти эпизодов, поэтому вас ждет насыщенный просмотр с увлекательным продолжением приключений Эмили.

"Эмили в Париже": смотрите онлайн трейлер 4 сезона

Синопсис нового сезона раскрывает несколько интересных подробностей о развитии событий в жизни главной героини. Эмили оказывается в сложном любовном треугольнике, испытывая сильное влечение к двум мужчинам. Однако ситуация осложняется тем, что Габриель теперь ждет ребенка от своей бывшей девушки. Опасения Алфи, относительно Эмили и Габриэля, оказываются оправданными, что создает дополнительное напряжение в ее жизни.

На работе тоже не все идет гладко. Сильви, руководитель Agence Grateau, сталкивается с тяжелым выбором, связанным с прошлым, что может повлиять на ее брак. Кроме того, внутри агентства начинаются кадровые изменения, что добавляют драматизма и непредсказуемости в сюжетную линию.

Четвертый сезон обещает быть наполненным драмой, романтическими испытаниями и новыми вызовами для Эмили, что безусловно заинтересует поклонников сериала.