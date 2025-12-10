Названа дата премьеры 5 сезона любимого сериала "Эмили в Париже" на Netflix

В декабре состоится еще одна долгожданная премьера. Наконец-то стало известно, когда в свет выйдет пятый сезон любимого сериала "Эмили в Париже".

Выход всех эпизодов ожидается на стриминговой платформе Netflix. В материале 24 Канала рассказываем, когда именно выйдет пятый сезон, сколько эпизодов он будет насчитывать и что стоит знать о сюжете.

Когда премьера 5 сезона "Эмили в Париже"?

Премьера пятого сезона сериала "Эмили в Париже" состоится 18 декабря на стриминговой платформе Netflix. Зрители смогут посмотреть сразу все 10 эпизодов. На Netflix уже намекнули, что на этот раз действие сериала сосредоточится не только в Париже, но и в Риме.

Чао, Париж. Чао, Рим,

– пишет на инстаграм-странице Netflix.

О чем будет 5 сезон "Эмили в Париже"?