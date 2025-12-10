Названа дата премьеры 5 сезона любимого сериала "Эмили в Париже" на Netflix
- Премьера пятого сезона "Эмили в Париже" состоится 18 декабря на Netflix, и все 10 эпизодов будут доступны сразу.
- В новом сезоне Эмили переедет в Рим, где возглавит итальянский офис агентства, сталкиваясь с новыми вызовами в работе и личной жизни.
В декабре состоится еще одна долгожданная премьера. Наконец-то стало известно, когда в свет выйдет пятый сезон любимого сериала "Эмили в Париже".
Выход всех эпизодов ожидается на стриминговой платформе Netflix. В материале 24 Канала рассказываем, когда именно выйдет пятый сезон, сколько эпизодов он будет насчитывать и что стоит знать о сюжете.
Когда премьера 5 сезона "Эмили в Париже"?
Премьера пятого сезона сериала "Эмили в Париже" состоится 18 декабря на стриминговой платформе Netflix. Зрители смогут посмотреть сразу все 10 эпизодов. На Netflix уже намекнули, что на этот раз действие сериала сосредоточится не только в Париже, но и в Риме.
Чао, Париж. Чао, Рим,
– пишет на инстаграм-странице Netflix.
О чем будет 5 сезон "Эмили в Париже"?
- Главная героиня Эмили поедет в Рим.
- Она возглавит новый итальянский офис агентства и попытается построить жизнь и карьеру заново.
- Перед зрителями предстанут новые вызовы для Эмили Купер: работа, адаптация в другой стране, отношения, выбор, романтика и комические моменты.
- Зрители также будут наблюдать за решением Эмили, с кем ей строить отношения: это будет новый роман с Марчелло Муратори или предыдущий возлюбленный Габриэль.