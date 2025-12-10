Названо дату прем'єри 5 сезону улюбленого серіалу "Емілі в Парижі" на Netflix

У грудні відбудеться ще одна довгоочікувана прем'єра. Нарешті стало відомо, коли у світ вийде п'ятий сезон улюбленого серіалу "Емілі в Парижі".

Вихід усіх епізодів очікується на стримінговій платформі Netflix. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, коли саме вийде п'ятий сезон, скільки епізодів він налічуватиме та що варто знати про сюжет.

Коли прем'єра 5 сезону "Емілі в Парижі"?

Прем'єра п'ятого сезону серіалу "Емілі в Парижі" відбудеться 18 грудня на стримінговій платформі Netflix. Глядачі матимуть змогу переглянути одразу всі 10 епізодів. На Netflix уже натякнули, що цього разу дія серіалу зосередиться не лише в Парижі, а й у Римі.

Чао, Париж. Чао, Рим,

– пише на інстаграм-сторінці Netflix.

Про що буде 5 сезон "Емілі в Парижі"?