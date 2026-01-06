Укр Рус
6 января, 12:13
Сериал "Эмили в Париже" официально продлили на 6 сезон

Ольга Панькив
Основные тезисы
  • Сериал "Эмили в Париже" официально продлили на шестой сезон, о чем сообщила инстаграм-страница Netflix.ua.
  • Премьера пятого сезона состоялась всего две недели назад, но кинотворцы уже анонсировали продолжение на шестой сезон.

Стало известно, что популярный сериал "Эмили в Париже" продлили на шестой сезон. Еще совсем недавно зрители имели возможность окунуться в 10 самых новых эпизодов.

Уже сегодня кинотворцы снова порадовали поклонников хорошей новостью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix.ua.

Сериал "Эмили в Париже" продлили на 6 сезон

На инстаграм-странице Netflix.ua анонсировали шестой сезон американского комедийно-драматического сериала "Эмили в Париже". Пока точная дата премьеры неизвестна, однако в ролике мы увидели главную героиню, которая задувает свечу с цифрой 6 на настоящем французском круассане.

Дом, милый дом! "Эмили в Париже" вернется с шестым сезоном, 
– говорится в анонсе ленты.

Кинотворцы решили не медлить с этой новостью. Несмотря на то, что всего две недели назад состоялась премьера пятого сезона, они уже официально анонсировали продолжение.

Что известно о сериале "Эмили в Париже"?

  • "Эмили в Париже" – это популярный американский сериал, который выходит на стриминговой платформе Netflix.
  • Главную роль в нем сыграла Лили Коллинз.
  • На протяжении уже пяти сезонов она влюбляет зрителей в историю своей героини – Эмили Купер.
  • Сюжет разворачивается вокруг Эмили, которая переезжает из Чикаго в Париж. Она полна амбиций и мечтаний, однако вынуждена сталкиваться с большим количеством испытаний: трудностями на работе, сложностями в личной жизни и поиском себя в новых обстоятельствах.
  • Кроме истории главной героини, сериал отличается яркими и экстравагантными образами, которые стали его настоящей визитной карточкой.
  • Некоторые критикуют проект за стереотипность и поверхностность, однако именно легкость и гламур сделали его безумно популярным.
  • Сериал имеет большую фан-базу, несмотря на большое количество противоречивых отзывов.