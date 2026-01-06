Сериал "Эмили в Париже" официально продлили на 6 сезон

Стало известно, что популярный сериал "Эмили в Париже" продлили на шестой сезон. Еще совсем недавно зрители имели возможность окунуться в 10 самых новых эпизодов.

Уже сегодня кинотворцы снова порадовали поклонников хорошей новостью. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Netflix.ua.

Сериал "Эмили в Париже" продлили на 6 сезон

На инстаграм-странице Netflix.ua анонсировали шестой сезон американского комедийно-драматического сериала "Эмили в Париже". Пока точная дата премьеры неизвестна, однако в ролике мы увидели главную героиню, которая задувает свечу с цифрой 6 на настоящем французском круассане.

Дом, милый дом! "Эмили в Париже" вернется с шестым сезоном,

– говорится в анонсе ленты.

Кинотворцы решили не медлить с этой новостью. Несмотря на то, что всего две недели назад состоялась премьера пятого сезона, они уже официально анонсировали продолжение.

Что известно о сериале "Эмили в Париже"?