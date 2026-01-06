Серіал "Емілі в Парижі" офіційно продовжили на 6 сезон
- Серіал "Емілі в Парижі" офіційно продовжили на шостий сезон, про що повідомила інстаграм-сторінка Netflix.ua.
- Прем'єра п'ятого сезону відбулася лише два тижні тому, але кінотворці вже анонсували продовження на шостий сезон.
Стало відомо, що популярний серіал "Емілі в Парижі" продовжили на шостий сезон. Ще зовсім нещодавно глядачі мали змогу зануритися у 10 найновіших епізодів.
Уже сьогодні кінотворці знову потішили прихильників хорошою новиною. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку Netflix.ua.
Серіал "Емілі в Парижі" продовжили на 6 сезон
На інстаграм-сторінці Netflix.ua анонсували шостий сезон американського комедійно-драматичного серіалу "Емілі в Парижі". Наразі точна дата прем'єри невідома, однак у ролику ми побачили головну героїню, яка задуває свічку з цифрою 6 на справжньому французькому круасані.
Дім, милий дім! "Емілі в Парижі" повернеться з шостим сезоном,
– йдеться в анонсі стрічки.
Кінотворці вирішили не зволікати з цією новиною. Попри те, що лише два тижні тому відбулася прем'єра п'ятого сезону, вони вже офіційно анонсували продовження.
Що відомо про серіал "Емілі в Парижі"?
- "Емілі в Парижі" – це популярний американський серіал, який виходить на стримінговій платформі Netflix.
- Головну роль у ньому зіграла Лілі Коллінз.
- Упродовж уже п'яти сезонів вона закохує глядачів в історію своєї героїні – Емілі Купер.
- Сюжет розгортається навколо Емілі, яка переїжджає з Чикаго до Парижа. Вона сповнена амбіцій і мрій, однак змушена стикатися з великою кількістю випробувань: труднощами на роботі, складнощами в особистому житті та пошуком себе в нових обставинах.
- Окрім історії головної героїні, серіал вирізняється яскравими й екстравагантними образами, що стали його справжньою візитівкою.
- Дехто критикує проєкт за стереотипність і поверхневість, однак саме легкість і гламур зробили його шалено популярним.
- Серіал має велику фан-базу, попри чималу кількість суперечливих відгуків.