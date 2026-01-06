Серіал "Емілі в Парижі" офіційно продовжили на 6 сезон

Стало відомо, що популярний серіал "Емілі в Парижі" продовжили на шостий сезон. Ще зовсім нещодавно глядачі мали змогу зануритися у 10 найновіших епізодів.

Уже сьогодні кінотворці знову потішили прихильників хорошою новиною. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інстаграм-сторінку Netflix.ua.

Серіал "Емілі в Парижі" продовжили на 6 сезон

На інстаграм-сторінці Netflix.ua анонсували шостий сезон американського комедійно-драматичного серіалу "Емілі в Парижі". Наразі точна дата прем'єри невідома, однак у ролику ми побачили головну героїню, яка задуває свічку з цифрою 6 на справжньому французькому круасані.

Дім, милий дім! "Емілі в Парижі" повернеться з шостим сезоном,

– йдеться в анонсі стрічки.

Кінотворці вирішили не зволікати з цією новиною. Попри те, що лише два тижні тому відбулася прем'єра п'ятого сезону, вони вже офіційно анонсували продовження.

Що відомо про серіал "Емілі в Парижі"?