На днях актриса рассказала об опыте тяжелого периода в 24-летнем возрасте. В результате инсульта на съемках "Игры престолов", Эмилия Кларк перенесла две операции по удалению аневризмы и боролась с симптомами недуга.

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Эмилия Кларк рассказала о пережитых операциях на головном мозге

Сама Эмилия считает, что ей действительно повезло, ведь она видела снимки головного мозга и там не хватает одного участка.

Удивительно, что я могу говорить, иногда членораздельно, и жить своей жизнью абсолютно нормально без каких-либо последствий. Я отношусь к очень, очень, очень небольшому меньшинству людей, которые смогли это пережить,

– сказала Кларк.

Звезда также призналась, что пережила самую мучительную боль. После пережитого Эмилия Кларк создала благотворительную организацию под названием SameYou и начала заниматься финансированием людей с подобными проблемами.

Напомним, впервые Кларк рассказала о пережитых операциях в 2019 году. Однако сейчас звезда уже не думает об этом. "Особенно, если то, что у вас сейчас есть, прекрасно", – дополнила Эмилия.



Эмилия Кларк / Фото из инстаграма актрисы

Что произошло на съемках "Игры престолов" с Эмилией Кларк

Все началось после съемок первого сезона популярного сериала "Игра престолов" в 2011 году. Сильные головные боли и тошнота застали 24-летнюю Эмилию Кларк во время тренировки в спортзале. Скорая сразу же доставила ее в отделение неотложной помощи. МРТ показало, что у актрисы аневризма, а врачи заверили, что требуется срочная операция. Каждая минута была важной, но Эмилия признается, что в тот момент у нее в голове были мысли о том, что у нее нет времени на операцию.

Я должна была подписать разрешение на операцию. Помню, подумала: "Операция на мозге?" Я была очень занята жизнью – у меня не было времени на операцию на мозге! Но наконец я успокоилась и подписала, а потом потеряла сознание. Следующие три часа хирурги занимались восстановлением моего мозга,

– говорила Эмилия Кларк.

После этого актриса снова плохо чувствовала себя на съемках второго сезона в 2013 году. Врачи обнаружили у нее вторую аневризму. Ей пришлось перенести вторую операцию.

Когда меня разбудили, я кричала от боли. Процедура провалилась. У меня было сильное кровотечение, шансы выжить уменьшались с каждой минутой. Требовалось делать трепанацию черепа. Восстановление было еще более болезненным, чем после первой операции. Части моего черепа были заменены титановыми пластинами – у меня огромный шрам, идущий через всю голову,

– призналась звезда сериала "Игра престолов".

Также она добавила, что первым побочным эффектом после операции были проблемы с периферийным зрением, памятью и концентрацией. Однако родные актрисы помогли ей восстановиться, а представители телеканала HBO решили не афишировать произошедшее.



Эмилия Кларк на съемках "Игры престолов" / Фото из Кинориума