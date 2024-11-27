Сербский режиссер, который есть в "Миротворце", заявил, что будет получать российское гражданство

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что будет получать российское гражданство. Известно, что он является сторонником Владимира Путина, мужчина поддерживает полномасштабное вторжение России против Украины и оккупацию Крыма.

Об этом стало известно из свежего интервью, которое кинорежиссер дал российскому пропагандистскому медиа. Кстати, Кустурица есть в базе "Миротворец" из-за поддержки России и пропаганды войны, передает 24 Канал.

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Интересно, что у Эмира Кустурицы уже есть два гражданства: сербское и французское. На вопрос, не хочет ли он получить еще и российское гражданство, мужчина ответил так:

Российское (гражданство – 24 Канал) я буду (получать – 24 Канал),

– сказал Эмир Кустурица.

В базе "Миротворец" говорится, что кинорежиссер посещал оккупированный Россией Крым, участвовал в пропагандистских мероприятиях и отрицал российскую агрессию против Украины.

Я знаю Ялту по тому договору, который там был сделан после Второй Мировой войны. Знаю, что в Ялте очень хорошая погода, что здесь очень хорошие девушки. Здесь все интересно для меня, потому что вы тоже часть Российской Федерации,

– заявлял сербский кинорежиссер во время поездки в Крым в 2017 году.

Эмир Кустурица / Скриншот из видео

Эмир Кустурица работал над фильмом "Люди Христа – наше время"

Напомним, что ранее в Сербии показали документальный фильм Эмира Кустурицы "Люди Христа – наше время". В Госкино выразили обеспокоенность из-за этого и отметили, что лента "пропагандирует искаженную трактовку событий вокруг Украинской Православной Церкви Московского Патриархата".

"Мы считаем такие действия попыткой манипулировать общественным мнением и оправдывать пророссийские нарративы, которые наносят вред Украине и ее национальной безопасности. Государственное агентство Украины по вопросам кино обращается к международному сообществу противостоять и не поддерживать попытки дезинформации, которая подрывает единство и искажают правду о событиях в Украине в условиях продолжающейся агрессии", – написали в Госкино.