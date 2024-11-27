Про це стало відомо зі свіжого інтерв'ю, яке кінорежисер дав російському пропагандистському медіа. До речі, Кустуриця є у базі "Миротворець" через підтримку Росії та пропаганду війни, передає 24 Канал.

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Цікаво, що в Еміра Кустуриці вже є два громадянства: сербське і французьке. На питання, чи не хоче він отримати ще й російське громадянство, чоловік відповів так:

Російське (громадянство – 24 Канал) я буду (отримувати – 24 Канал),

– сказав Емір Кустуриця.

У базі "Миротворець" йдеться, що кінорежисер відвідував окупований Росією Крим, брав участь у пропагандистських заходах та заперечував російську агресію проти України.

Я знаю Ялту за тим договором, який там був зроблений після Другої світової війни. Знаю, що у Ялті дуже хороша погода, що тут дуже добрі дівчата. Тут все цікаво для мене, тому що ви теж є частиною Російської Федерації,

– заявляв сербський кінорежисер під час поїздки до Криму у 2017 році.

Емір Кустуриця / Скриншот з відео

Емір Кустуриця працював над фільмом "Люди Христа – наш час"

Нагадаємо, що раніше у Сербії показали документальний фільм Еміра Кустуриці "Люди Христа – наш час". У Держкіно висловили занепокоєння через це та зазначили, що стрічка "пропагує викривлене трактування подій навколо Української Православної Церкви Московського Патріархату".

"Ми вважаємо такі дії спробою маніпулювати громадською думкою та виправдовувати проросійські наративи, які завдають шкоди Україні та її національній безпеці. Державне агентство України з питань кіно звертається до міжнародної спільноти протистояти та не підтримувати спроби дезінформації, яка підриває єдність та спотворюють правду про події в Україні в умовах триваючої агресії", – написали в Держкіно.