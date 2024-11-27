Ірина Горбачова народилася в Маріуполі, однак за криваві рублі вона швидко забула про всі трагедії, які спричинила Росія її рідному місту. Акторка знялась у новому серіалі в країні-агресорці, передає 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Ірина Горбачова зіграла роль вчительки у серіалі для пропагандистського курсу. Його мета – впливати на школярів 8 – 11 класів. Проєкт зняли за участю організації "Рух перших", яку створила диктаторська влада.

У відео показали історію старшокласниці, яка перейшла у нову школу. Вона стикнулась з булінгом, але ситуацію виправила її вчителька. Ролик закінчується "щасливим кінцем", де школярка сидить у сорочці з логотипом "Руху перших".

Ірина Горбачова прокоментувала свою роль і зізналась, що не бачить нічого поганого у кремлівській пропаганді.

Звичайно, я була в курсі, де і для чого знімаюся. Я ставлюся до цих проєктів чудово. Вважаю, що це один із найкращих, найпростіших і найдоступніших способів поговорити з учнями, тому що, по-перше, це формат як серіал. По-друге, це завжди якась тема, яка, звісно ж, прописується з погляду психології,

– сказала Горбачова.

Позиція Ірини Горбачової