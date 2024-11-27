Ирина Горбачева родилась в Мариуполе, однако за кровавые рубли она быстро забыла обо всех трагедиях, которые вызвала Россия ее родному городу. Актриса снялась в новом сериале в стране-агрессоре, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Важно Звезда "Дневников вампира" Пол Уэсли сыграет в сериале о российском вторжении

Ирина Горбачева сыграла роль учительницы в сериале для пропагандистского курса. Его цель – влиять на школьников 8 – 11 классов. Проект сняли при участии организации "Движение первых", которую создала диктаторская власть.

В видео показали историю старшеклассницы, которая перешла в новую школу. Она столкнулась с буллингом, но ситуацию исправила ее учительница. Ролик заканчивается "счастливым концом", где школьница сидит в рубашке с логотипом "Движения первых".

Ирина Горбачева прокомментировала свою роль и призналась, что не видит ничего плохого в кремлевской пропаганде.

Конечно, я была в курсе, где и для чего снимаюсь. Я отношусь к этим проектам прекрасно. Считаю, что это один из лучших, самых простых и доступных способов поговорить с учениками, потому что, во-первых, это формат как сериал. Во-вторых, это всегда какая-то тема, которая, конечно же, прописывается с точки зрения психологии,

– сказала Горбачева.

Позиция Ирины Горбачевой