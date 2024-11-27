Ирина Горбачева родилась в Мариуполе, однако за кровавые рубли она быстро забыла обо всех трагедиях, которые вызвала Россия ее родному городу. Актриса снялась в новом сериале в стране-агрессоре, передает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Ирина Горбачева сыграла роль учительницы в сериале для пропагандистского курса. Его цель – влиять на школьников 8 – 11 классов. Проект сняли при участии организации "Движение первых", которую создала диктаторская власть.
В видео показали историю старшеклассницы, которая перешла в новую школу. Она столкнулась с буллингом, но ситуацию исправила ее учительница. Ролик заканчивается "счастливым концом", где школьница сидит в рубашке с логотипом "Движения первых".
Ирина Горбачева прокомментировала свою роль и призналась, что не видит ничего плохого в кремлевской пропаганде.
Конечно, я была в курсе, где и для чего снимаюсь. Я отношусь к этим проектам прекрасно. Считаю, что это один из лучших, самых простых и доступных способов поговорить с учениками, потому что, во-первых, это формат как сериал. Во-вторых, это всегда какая-то тема, которая, конечно же, прописывается с точки зрения психологии,
– сказала Горбачева.
Позиция Ирины Горбачевой
- Актриса родилась в Мариуполе. В детстве переехала в Россию, где развивала карьеру. В 2021 году она вышла замуж за украинского певца Антона Савлепова.
- В начале полномасштабного вторжения Ирина Горбачева молчала о войне и пыталась сохранить "нейтральность" бесхребетными сообщениями о мире.
- В 2023 году она вернулась в Россию, развелась с Савлеповым и впоследствии в интервью поддержала вторжение в Украину. Горбачева рассказывала, что помогает беженцам из псевдореспублик, и жаловалась, что друзья от нее отвернулись.