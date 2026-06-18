Научилась с этим жить, – жена тяжелобольного Брюса Уиллиса опровергла миф о болезни мужа

Супруга тяжелобольного Брюса Уиллиса, Эмма Хэминг, рассказала, в каком состоянии сегодня находится её муж. Актёр борется с лобно-височной деменцией, о диагнозе которой стало известно несколько лет назад.

Эмма Хеминг призналась, что многие люди ошибочно полагают, будто Брюс Уиллис уже не узнает своих родных и забыл близких. Однако, по её словам, это не соответствует действительности. Об этом она рассказала в подкасте The Bossticks.

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Эмма Хеминг опровергла миф о болезни мужа

Эмма Хэминг рассказала, что многие люди ошибочно полагают, будто из-за болезни Брюс Уиллис больше не узнает своих родных. Однако это не соответствует действительности, ведь лобно-височная деменция не поражает те участки мозга, которые отвечают за память.

В случае с Брюсом Уиллисом заболевание в первую очередь повлияло на речь. В то же время существуют и другие формы лобно-височной деменции, которые могут вызывать изменения в поведении или нарушения двигательных функций.

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Поэтому когда люди спрашивают Эмму Хеминг, помнит ли Брюс Уиллис свою жену, ответ остается утвердительным – да, помнит. По её словам, многие путают лобно-височную деменцию с болезнью Альцгеймера.

Именно это испытывают многие люди, ухаживающие за больными деменцией. Человек физически рядом с тобой, но, возможно, ментально и эмоционально – нет. Я думаю, что при любой форме деменции ты чувствуешь, что она что-то отнимает у человека. Ты всё время переживаешь разные потери, поэтому постоянно пребываешь в горе. Я просто научилась с этим жить,

– поделилась супруга актера.

Именно поэтому широко распространено ошибочное представление, что деменция всегда означает потерю памяти. В то же время болезнь Брюса Уиллиса стала тяжелым эмоциональным испытанием для всей семьи.

Психотерапевт, с которой сотрудничает Эмма, нашла точное определение чувств, которые сегодня переживают близкие актера. Это состояние, когда человек как будто "оплакивает того, кто все еще остается рядом и жив".