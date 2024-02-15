Смотрите, какой фотографией поделилась жена актера и как подписала фотографию с любимым мужем. А также, что известно об отношениях Брюса Уиллиса.

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Эмма Хеминг опубликовала фото с Брюсом Уиллисом

В День влюбленных, 14 февраля, она обнародовала романтический снимок, который поразил пользователей сети. Поклонники пары начали активно комментировать фотографию, высылая Эмме и Брюсу теплые слова. Сама же Хеминг подписала фотографию так:

Любовь – прекрасная вещь. Поздравляю всех с Днем святого Валентина,

– написала Эмма.

В сети отреагировали на теплую фотографию влюбленных. Вот, что они пишут:

"Вы невероятно красивая семья! Крепко обнимите Брюса",

"На этой фотографии можно увидеть чистую любовь и радость",

"Удивительное фото. Настоящая любовь!",

"Сколько любви на этом фото".

Отношения Брюса Уиллиса: что известно

В 1987 году Брюс Уиллис и Деми Мур поженились. Эта голливудская пара выглядела образцово, их счастье казалось бесспорным, и они воспитали трех замечательных дочерей. Похоже, что все было идеально. Однако, за улыбками на красной дорожке скрыта была сложная семейная жизнь. Актеры официально развелись в 2000 году.

Чуть позже стало понятно, что этот развод нельзя считать неудачным. Оба они приняли зрелое решение разойтись, каждый выбрал свой собственный путь. Удивительно, но они смогли построить еще более крепкие отношения, оставаясь друзьями.

Когда Брюс Уиллис уже абсолютно разочаровался в любви, в его жизнь пришла Эмма Хеминг и изменила его навсегда.

Я перешел от "к черту любовь" к "любовь – это, действительно, ответ на все". Когда я начал проводить время с Эммой, моя жизнь постепенно стала намного счастливее,

– рассказывал Брюс.