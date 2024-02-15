Дивіться, якою світлиною поділилась дружина актора та як підписала світлину з коханим чоловіком. А також, що відомо про стосунки Брюса Вілліса.

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Емма Гемінг опублікувала фото з Брюсом Віллісом

У День закоханих, 14 лютого, вона оприлюднила романтичний знімок, який вразив користувачів мережі. Прихильники пари почали активно коментувати світлину, висилаючи Еммі та Брюсу теплі слова. Сама ж Гемінг підписала світлину так:

Любов – прекрасна річ. Вітаю всіх із Днем святого Валентина,

– написала Емма.

У мережі відреагували на теплу світлину закоханих. Ось, що вони пишуть:

"Ви неймовірно красива сім'я! Міцно обійміть Брюса",

"На цій світлині можна побачити чисте кохання і радість",

"Дивовижне фото. Справжня любов!",

"Скільки любові на цьому фото".

Стосунки Брюса Вілліса: що відомо

У 1987 році Брюс Вілліс та Демі Мур одружились. Ця голлівудська пара виглядала зразково, їх щастя здавалося безперечним, і вони виховали трьох чудових дочок. Схоже, що все було ідеально. Проте, за усмішками на червоній доріжці приховане було складне сімейне життя. Актори офіційно розлучилися у 2000 році.

Трохи згодом стало зрозуміло, що це розлучення не можна вважати невдалим. Обидва вони прийняли зріле рішення розійтися, кожен обрав свій власний шлях. Дивно, але вони змогли побудувати ще більш міцні відносини, залишаючись друзями.

Коли Брюс Вілліс уже абсолютно розчарувався у коханні, у його життя прийшла Емма Гемінг і змінила його назавжди.

Я перейшов від "до біса кохання" до "кохання – це, дійсно, відповідь на все". Коли я почав проводити час з Еммою, моє життя поступово стало набагато щасливішим,

– розповідав Брюс.