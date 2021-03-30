Премьера "Круэллы" запланирована на 28 мая 2021 года. Но пока до релиза остается несколько месяцев, авторы проекту активно подогревают интерес публики к этой злодейки. На днях Эмма Стоун, сыгравшая Круэллу, появилась на обложке глянца.

Актриса предстала в образе своей киногероини. Эмма Стоун красовалась в черно-белом парике и с эффектным гримом. Также на снимках видны черные перчатки, в которых актриса предстанет в фильме "Круэлла".

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Эмма Стоун украсила обложку глянца / Фото Total Film



Новая Круэлла де Вилль / Фото Total Film

Что известно о фильме "Круэлла"

Все сторонники Disney хорошо знают, кто такая Круэлла де Вилль. Именно эта зловещая красавица охотилась на "101 далматинца", стремясь создать с их меха шубку. Однако история Круэллы значительно интереснее, что решили показать авторы новой ленты.

Все события будут происходять в Лондоне в 1970-х годах. Именно тогда Круэлла работает уборщицей, но мечтает заниматься искусством и дизайном. Девушка знакомится с баронессой фон Хельман, которая и вдохновляет ее открыть свою темную сторону.

Главные роли в фильме "Круэлла" получили:

Эмма Стоун

Эмма Томпсон

Марк Стронг

Пол Вальтер Гаузер