Спершу автори проєкту заінтригували кіноманів офіційними постерами та кадрами до стрічки "Круелла". На фото постала актриса Емма Стоун, яка красувалась з гримом та зачіскою у стилі своєї кіногероїні. Розсекретили автори проєкту і дату прем'єри: глядачам варто очікувати цей реліз 27 травня 2021 року.

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Фото до фільму "Круелла" з Еммою Стоун / Фото Пресслужба стрічки

"Круелла": сюжет і трейлер

Вже 17 лютого в ютубі з'явився анонсований офіційний трейлер фільму "Круелла". В коментарі Entertainment Weekly Емма Стоун розповідала, що стрічка покаже, як знаменита лиходійка стала на сторону зла та почала марити ідеєю створити шубу з хутра беззахисних далматинців. Тому на початку стрічки Круелла де Вілл постане милою і дуже стильною красунею, яка тільки починає своє знайомство з богемою міста та згодом змушує всіх затамувати подих однією своєю появою.

Я завжди знала, що бачу світ не так як інші. Не всім це подобалось. Гадаю, їх просто лякало те, що я стану психопаткою. Та новий день несе нові можливості. І, зрештою, я була готова заявити про себе… Це лише початок, сонце. Просто я народилась яскравою, шаленою, трохи божевільною, – говорить Емма Стоун у трейлері.

Всі події фільму "Круелла" відбуватимуться в Лондоні 1970-их років, а тому на глядачів чекає чудова костюмована драма, яка вразить бездоганною картинкою.

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Актори фільму "Круелла":

Емма Стоун

Емма Томпсон

Марк Стронґ

Пол Волтер Гаузер

"Круелла": дивіться трейлер

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