Сначала авторы проекту заинтриговали киноманов официальными постерами и кадрами к ленте "Круэлла". На фото появилась актриса Эмма Стоун, которая красовалась с гримом и прической в ​​стиле своей киногероини. Рассекретили авторы проекту и дату премьеры: зрителям стоит ожидать этот релиз 27 мая 2021.

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Фото у фильму "Круелла" з Эммой Стоун / Фото Прес-служба ленты

"Круэлла": сюжет и трейлер

Уже 17 февраля в ютубе появился анонсированный официальный трейлер фильма "Круэлла". В комментарии Entertainment Weekly Эмма Стоун рассказывала, что лента покажет, как знаменитая злодейка стала на сторону зла и начала бредить идеей создать шубу из меха беззащитных далматинцев. Поэтому в начале ленты Круэлла де Уилл появится милой и очень стильной красавицей, которая только начинает свое знакомство с богемой города и впоследствии заставляет всех затаить дыхание одним своим появлением.

Я всегда знала, что вижу мир не так как другие. Не всем это нравилось. Думаю, их просто пугало то, что я стану психопаткой. Но новый день несет новые возможности. И, наконец, я была готова заявить о себе... Это только начало, солнце. Просто я родилась яркой, неистовой, немного сумасшедшей, – говорит Эмма Стоун в трейлере.

Все события фильма "Круэлла" пройдут в Лондоне 1970-х годов, а потому зрителей ждет замечательная костюмированная драма, поразит безупречной картинкой.

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Актеры фильма "Круэлла":

Эмма Стоун

Эмма Томпсон

Марк Стронг

Пол Уолтер Хаузер

"Круэлла": смотрите трейлер

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