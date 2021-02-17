Сначала авторы проекту заинтриговали киноманов официальными постерами и кадрами к ленте "Круэлла". На фото появилась актриса Эмма Стоун, которая красовалась с гримом и прической в стиле своей киногероини. Рассекретили авторы проекту и дату премьеры: зрителям стоит ожидать этот релиз 27 мая 2021.
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Фото у фильму "Круелла" з Э ммой Стоун / Фото Прес-служба ленты
"Круэлла": сюжет и трейлер
Уже 17 февраля в ютубе появился анонсированный официальный трейлер фильма "Круэлла". В комментарии
Entertainment Weekly Эмма Стоун рассказывала, что лента покажет, как знаменитая злодейка стала на сторону зла и начала бредить идеей создать шубу из меха беззащитных далматинцев. Поэтому в начале ленты Круэлла де Уилл появится милой и очень стильной красавицей, которая только начинает свое знакомство с богемой города и впоследствии заставляет всех затаить дыхание одним своим появлением.
Я всегда знала, что вижу мир не так как другие. Не всем это нравилось. Думаю, их просто пугало то, что я стану психопаткой. Но новый день несет новые возможности. И, наконец, я была готова заявить о себе... Это только начало, солнце. Просто я родилась яркой, неистовой, немного сумасшедшей, – говорит Эмма Стоун в трейлере.
Все события фильма "Круэлла" пройдут в Лондоне 1970-х годов, а потому зрителей ждет замечательная костюмированная драма, поразит безупречной картинкой.
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Актеры фильма "Круэлла":
Эмма Стоун
Эмма Томпсон
Марк Стронг
Пол Уолтер Хаузер
"Круэлла": смотрите трейлер