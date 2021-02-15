Игра будет ожесточенной: появился эксклюзивный отрывок криминального триллера "Аферистка"
С 18 февраля в украинский прокат выходит криминальный триллер "Аферистка" с Розамунд Пайк в главной роли. И пока до премьеры остаются считанные дни, 24 канал рад показать эксклюзивный отрывок из одной из самых ожидаемых новинок февраля.
Источник:24 канал
На кадрах можно увидеть, как герои Ромамунд Пайк и Криса Мессины встречаются для обсуждения важного дела. Мужчина заверяет аферистку оставить в покое богатую пенсионерку Дженнифер Питерсон. И когда переговоры заходят в тупик, в ход идет "тяжелая артиллерия" – угрозы. И от этой беседы действительно становится понятно, что главная героиня Марла Грейсон не намерена отступать в любом случае.
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Эксклюзивный фрагмент фильма "Аферистка": смотрите видео
"Аферистка": коротко о фильме
Фильм "Аферистка" уже приковал немалое внимание киноманов, ведь опасную и гениальную в своей криминальной схеме женщину сыграла Розамунд Пайк. Для нее такое амплуа не является новым, ведь актриса исполнила главную роль в фильме "Исчезнувшая".
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В новой ленте Розамунд перевоплотилась в талантливую юристку Марлу Грейсон, которая специализируется на предоставлении очень ограниченных услуг государству. Она становится опекуном состоятельных пенсионеров и пока они живут в домах престарелых, продает всю недвижимость своих жертв.
То, что за маской красавицы скрывается настоящая хищница, стало понятно с первого трейлера "Аферистки". Спокойные будни Марли завершаются, когда она берется за необычную клиентку Дженнифер Питерсон. Оказывается, пенсионерка имеет влиятельных защитников, которые живут вне закона и готовы проучить аферистку. Но сумеет ли Марла выкрутиться из ситуации и сможет ли она сохранить свою жизнь в этой борьбе – зрители увидят в кинотеатрах с 18 февраля.
"Аферистка": смотрите трейлер
Главные роли в фильме "Аферистка" выполнили:
- Розамунд Пайк – аферистка Марла Грейсон
- Питер Динклэйдж – Роман Лунев
- Эйса Гонсалес – Фрэн
- Крис Мессина – юрист Дин Эриксон
- Дайан Уист – жертва криминальной схемы Дженнифер Питерсон
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