С 18 февраля в украинский прокат выходит криминальный триллер "Аферистка" с Розамунд Пайк в главной роли. И пока до премьеры остаются считанные дни, 24 канал рад показать эксклюзивный отрывок из одной из самых ожидаемых новинок февраля.

На кадрах можно увидеть, как герои Ромамунд Пайк и Криса Мессины встречаются для обсуждения важного дела. Мужчина заверяет аферистку оставить в покое богатую пенсионерку Дженнифер Питерсон. И когда переговоры заходят в тупик, в ход идет "тяжелая артиллерия" – угрозы. И от этой беседы действительно становится понятно, что главная героиня Марла Грейсон не намерена отступать в любом случае.

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Эксклюзивный фрагмент фильма "Аферистка": смотрите видео

"Аферистка": коротко о фильме

Фильм "Аферистка" уже приковал немалое внимание киноманов, ведь опасную и гениальную в своей криминальной схеме женщину сыграла Розамунд Пайк. Для нее такое амплуа не является новым, ведь актриса исполнила главную роль в фильме "Исчезнувшая".

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В новой ленте Розамунд перевоплотилась в талантливую юристку Марлу Грейсон, которая специализируется на предоставлении очень ограниченных услуг государству. Она становится опекуном состоятельных пенсионеров и пока они живут в домах престарелых, продает всю недвижимость своих жертв.

То, что за маской красавицы скрывается настоящая хищница, стало понятно с первого трейлера "Аферистки". Спокойные будни Марли завершаются, когда она берется за необычную клиентку Дженнифер Питерсон. Оказывается, пенсионерка имеет влиятельных защитников, которые живут вне закона и готовы проучить аферистку. Но сумеет ли Марла выкрутиться из ситуации и сможет ли она сохранить свою жизнь в этой борьбе – зрители увидят в кинотеатрах с 18 февраля.

"Аферистка": смотрите трейлер

Главные роли в фильме "Аферистка" выполнили: