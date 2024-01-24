Актриса, сыгравшая роль главной героини, объяснила, что сцены секса в фильме – это не просто об эротических кадрах, а в первую очередь о развитии ее персонажа.

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Актриса Эмма Стоун ответила на критику интимных сцен в картине

Эмма Стоун рассказала, что интимные сцены в фильме "Бедные создания" нужно воспринимать как часть становления главного персонажа.

Секс – это, по-видимому, огромная часть его роста. Думаю, как и для большинства людей в жизни. Но я вижу, что для нее это лишь один из многих аспектов, как и открытие новой пищи или философии, путешествий и танцев. Секс – это еще один аспект,

– прокомментировала актриса.

Стоун отметила, что ее персонаж не испытывала стыда и рассматривала интимные сцены или обнажение как нечто повседневное. Актриса заметила, что в реальной жизни она не такова, однако Эмма не имела права забирать важную часть жизни Беллы.

"Белла абсолютно свободна и не стесняется своего тела. Она не знает, что нужно стыдиться этих вещей, скрывать что-то или не погружаться в новый опыт… Я не тот человек, который хочет все время быть обнаженным. Но я тот, кто хочет почтить персонажа настолько полно, насколько это возможно. Это часть ее жизни, так кто я такая, чтобы утверждать, что это должно быть стыдно?", – заметила Стоун.

Одну из интимных сцен таки пришлось переделать, поскольку она нарушала британский закон, что могло привести к запрету фильма вообще. В этом эпизоде главная героиня Белла занималась проституцией в присутствии детей.

О чем сюжет фильма "Бедные создания"

В лондонскую лабораторию доктора Годвина Бакстера доставят тело беременной женщины, которая, пытаясь покончить с собой, совершила суицид, прыгнув в реку. Эксперименты доктора Бакстера оказываются весьма смелыми: он восстанавливает жизнь женщине, удалив ее мозг и заменив ее мозгом ее нерожденного ребенка.

"Бедные создания": смотрите онлайн трейлер фильма