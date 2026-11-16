Звезда "Гарри Поттера" упала на глазах у фотографов: что случилось с Эммой Уотсон

Неловкий момент попал в объективы папарацци, сообщает Page Six. Инцидент произошел вечером 12 ноября возле знаменитого отеля Chateau Marmont, где проходила 31-я ежегодная вечеринка GQ Men of the Year.

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Эмма Уотсон / Фото BACKGRID



Актриса направлялась к входу, когда споткнулась на крутом асфальтированном подъеме. Причиной неловкой ситуации, по всей видимости, стали ее черно-белые полосатые туфли на высоких каблуках.

Уотсон не удержала равновесие и упала прямо перед фотографами. К счастью, актриса быстро поднялась, рассмеялась и продолжила путь на вечеринку. Судя по ее реакции, серьезных последствий падения не было.

Эмма Уотсон / Фото BACKGRID



Для выхода в свет звезда "Гарри Поттера" выбрала черное мини-платье, винтажное пальто Valentino с ярким декором, золотую цепочку и серьги-кольца. Образ дополняла небольшая черная сумка через плечо.

На мероприятие Эмма пришла в сопровождении светловолосого мужчины, одетого в черный жакет без воротника. Его личность издание не уточнило.

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Кто еще посетил звездную вечеринку

Хозяевами мероприятия стали Мэтт Деймон, Эндрю Гарфилд и Крис Рок. Среди гостей также были Кара Делевинь, Джимми Киммел, Айо Эдебири, Джейсон Бейтман, Дон Чидл, Патрик Шварценеггер, Моника Барбаро и другие знаменитости.

Эмма Уотсон / Фото BACKGRID



Интересно, что Уотсон, в отличие от многих коллег, не позировала на красной дорожке. В последнее время актриса редко появляется на больших голливудских мероприятиях. В октябре она также посетила вечеринку после церемонии Academy Museum Gala, которая проходила в том же Chateau Marmont.

Кстати, совсем скоро состоится премьера сериала о Гарри Поттере.