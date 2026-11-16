Зірка "Гаррі Поттера" впала на очах у фотографів: що сталося з Еммою Вотсон

Незручний момент потрапив в об'єктиви папараці, повідомляє Page Six. Інцидент трапився ввечері 12 листопада біля знаменитого готелю Chateau Marmont, де проходила 31-ша щорічна вечірка GQ Men of the Year.

Adv

популярні відео

Емма Вотсон / Фото BACKGRID



Акторка прямувала до входу, коли перечепилася на крутому асфальтованому підйомі. Причиною незручної ситуації, схоже, стали її чорно-білі смугасті туфлі на високих підборах.

Вотсон не втримала рівновагу та впала просто перед фотографами. На щастя, акторка швидко підвелася, розсміялася й продовжила шлях на вечірку. Судячи з її реакції, серйозних наслідків падіння не було.

Емма Вотсон / Фото BACKGRID



Для виходу у світ зірка "Гаррі Поттера" обрала чорну мінісукню, вінтажне пальто Valentino з яскравим декором, золотий ланцюжок та сережки-кільця. Образ доповнювала невелика чорна сумка через плече.

На захід Емма прийшла у супроводі світловолосого чоловіка, одягненого в чорний жакет без коміра. Його особу видання не уточнило.

Реклама

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Хто ще відвідав зіркову вечірку

Господарями заходу стали Метт Деймон, Ендрю Гарфілд і Кріс Рок. Серед гостей також були Кара Делевінь, Джиммі Кіммел, Айо Едебірі, Джейсон Бейтман, Дон Чідл, Патрік Шварценеггер, Моніка Барбаро та інші знаменитості.

Емма Вотсон / Фото BACKGRID



Цікаво, що Вотсон, на відміну від багатьох колег, не позувала на червоній доріжці. Останнім часом акторка нечасто з'являється на великих голлівудських заходах. У жовтні вона також відвідала вечірку після церемонії Academy Museum Gala, яка проходила в тому самому Chateau Marmont.

До слова, зовсім скоро відбудеться прем’єра серіалу про Гаррі Поттера.